Курганцев ждут насыщенные выходные

В преддверии выходных наша редакция предлагает читателям ознакомиться с программой мероприятий, чтобы провести время с пользой и интересом.

Приобщение к музыке начнётся уже сегодня, 15 июля. В Городском саду в 18:00 пройдет концерт «Зауральского трио баянистов» с солистом Николаем Горлановым. Этот коллектив филармонии известен далеко за пределами Курганской области. Молодые люди даже выступали на Зимних олимпийских играх в Сочи, а затем и в Китае.

На данный момент в коллектив входят молодые музыканты Пётр Бабин, Евгений Крашенников и Виталий Боголюбов, выпускники Российской академии музыки им. Гнесиных, лауреаты международных конкурсов.

Как сообщает Афиша45, Николай Горланов под аккомпанемент Евгения исполнит любимые песни из золотого фонда отечественной эстрады: «Верни мне музыку» А. Бабаджаняна, «Ходит песенка по кругу» О. Фельцмана, «Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой» А. Островского. В исполнении трио прозвучат также виртуозные попурри на темы известных произведений, а также русские народные песни в современной обработке.

16 июля в 18:00 на Троицкой площади солисты театра песни «Маленький город» исполнят золотые хиты дискотек. В программе легендарные композиции группы «Комбинация», Ю. Антонова, М. Магомаева, А. Мон, Ю. Шатунова, Н. Королевой, С. Ротару, песни советского кино и многое другое.

В этот же день, в субботу, в Заозерном впервые пройдет открытый микрофон. Организаторы мероприятия «Квартирник45» приглашают желающих прийти и показать себя на сцене. «Открытый микрофон» заключается в выступлении на сцене со своим текстом, шутками на злободневные темы.

Следующий день продолжит нас удивлять. На Троицкой площади по просьбам курганцев вновь выступит образцовый коллектив «SOFIA LOVE». Репертуар разнообразен – начиная от детских или народных песен и заканчивая хитами современной эстрады. В концерте примут участие вокалисты разных направлений, возрастных групп. Этот концерт будет по нраву как молодёжи, так и более старшему поколению. Увидеть выступление желающие смогут 17 июля на Троицкой площади в 18:00.

В этот же день яркая и талантливая девушка курганская певица Диана Карташова выступит с сольным концертом в ЦПКиО. Мероприятие начнется 17 июля в 20:00. Пожалуй, это отличный способ провести летний воскресный вечер.