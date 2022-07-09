Курганцев ждут встречи с актёрами и танцорами

В воскресенье управление культуры приглашает курганцев сразу на несколько площадок.
Дом-музей декабристов.
В 11:00 пройдет интерактивное мероприятие «От телеграфа до смартфона». Вход платный.
С 10 до 18 часов можно посетить тематическую экскурсию «Семейные узы через испытание Сибирью…» и
обзорную экскурсию «Декабристы в Кургане». Вход платный.
Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова
С 10 до 18 часов можно посетить действующие выставки:
-Персональная выставка Александра Сивкова «От цвета к цвету»;
- Выставка «Сказки Шадринского края»;
- Персональная выставка Василия Лесина «ВАСИЛИЙ ЛЕСИН: АНГЕЛЫ ЗЕМНЫЕ И НЕБЕСНЫЕ»;
- Постоянная экспозиция «Отечественное искусство XX-XXI вв.».
ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ
Сквер Музея истории города.
В 11.00 состоится открытый урок по танцу живота от фитнес - студии «Роксана» . Вход свободный.
В 12 часов на площадке около Курганского театра драмы Заслуженный артист РФ Сергей Сергеевич Радьков прочитает главы книги «Чечки». Автор — Любовь Савина.
Курганский областной краеведческий музей.
С 14.00-15.00 будет работать площадка у центрального входа в музей. Там пройдет познавательное занятие «Храни меня, мой талисман» (6+).
Вход свободный.
В 18 часов на Троицкой площади пройдет концерт выходного дня «Назад в прошлое».
Студия вокала «ДЕКО» приглашает всех на ретро-вечеринку.
В программе вечера музыка дискотек 60-х, 70-х, 80-х годов.
Вход свободный.
В Городском саду в 18 часов пройдет концертная программа «Песни счастья» от творческой студии «Счастье».
Вход свободный.
В 20 часов на Набережной «Открытый микрофон».
Вход свободный.
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