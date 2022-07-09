Курганцев ждут встречи с актёрами и танцорами

В воскресенье управление культуры приглашает курганцев сразу на несколько площадок.

Дом-музей декабристов.

В 11:00 пройдет интерактивное мероприятие «От телеграфа до смартфона». Вход платный.

С 10 до 18 часов можно посетить тематическую экскурсию «Семейные узы через испытание Сибирью…» и

обзорную экскурсию «Декабристы в Кургане». Вход платный.

Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова

С 10 до 18 часов можно посетить действующие выставки:

-Персональная выставка Александра Сивкова «От цвета к цвету»;

- Выставка «Сказки Шадринского края»;

- Персональная выставка Василия Лесина «ВАСИЛИЙ ЛЕСИН: АНГЕЛЫ ЗЕМНЫЕ И НЕБЕСНЫЕ»;

- Постоянная экспозиция «Отечественное искусство XX-XXI вв.».

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

Сквер Музея истории города.

В 11.00 состоится открытый урок по танцу живота от фитнес - студии «Роксана» . Вход свободный.

В 12 часов на площадке около Курганского театра драмы Заслуженный артист РФ Сергей Сергеевич Радьков прочитает главы книги «Чечки». Автор — Любовь Савина.

Курганский областной краеведческий музей.

С 14.00-15.00 будет работать площадка у центрального входа в музей. Там пройдет познавательное занятие «Храни меня, мой талисман» (6+).

Вход свободный.

В 18 часов на Троицкой площади пройдет концерт выходного дня «Назад в прошлое».

Студия вокала «ДЕКО» приглашает всех на ретро-вечеринку.

В программе вечера музыка дискотек 60-х, 70-х, 80-х годов.

Вход свободный.

В Городском саду в 18 часов пройдет концертная программа «Песни счастья» от творческой студии «Счастье».

Вход свободный.

В 20 часов на Набережной «Открытый микрофон».

Вход свободный.

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