Курганцев ждёт «Березинский торжок»

«Березинский торжок» состоится10 сентябряв Сквере Музеяистории города Кургана.

Это уникальная площадка для продажи продуктов и товаров в лучших традициях курганских ярмарок XIX века.

«Березинский торжок» - это русские традиции с душистым чаем из самовара, вкусным хлебом и маслом по рецепту купца Балакшина, которым любила завтракать сама английская королева!

А еще это возможность продавать и приобретать приготовленные по старинным рецептам уникальные сорта сыров, масел, варенья и мёда, изделия из кожи, дерева и глины, оригинальную посуду, украшения и одежду, местные сувениры ручной работы.

Место, где объединяются традиции и современный подход к ремеслу!

10 сентября с 14:00 до 20:00 на площадке Музея истории города состоится ключевое мероприятие проекта для мастеров «Делай продавай» – общегородская ярмарка изделий ручного творчества «Березинский торжок». Каждый желающий из Кургана и любого другого уголка России сможет выставить на продажу своихендмейд-изделия. Помимо изделий участников проекта и приглашенных мастеров, на «Березинском торжке» можно будет попробовать и купить уникальные сорта сыров, масел, варенья, мёда и других продуктов, приготовленных по старинным и современным рецептам.

Подобно ярмаркам, проходившим в Кургане в XIX и начале XX вв., посетителей «Березинского торжка» ждут театрализованные постановки, концертные выступления и катания на лошадях, спортивные состязания. Также можно будет отдохнуть за чаепитием в старинных русских традициях с душистым чаем из самовара, вкусным хлебом и маслом по рецепту купца Балакшина, которое было знаменито на весь мир в начале ХХ века. Для гостей Торжка планируется организация экскурсий по историческому центру «Курган торговый», где можно будет узнать интересные истории о том, как бывшие крестьяне становились самыми богатыми купцами, о развитии торговли и купечества в нашем городе, сообщили в управлении культуры.

Финалом Торжка станет яркое и зажигательное выступление группы «Просто Горыныч»! Группа позиционирует себя как Русский Народный HEAVY METAL. В своём творчестве музыканты опираются на сюжеты славянского эпоса, в песнях коллектива своё место нашли герои и места из старорусских народных былин, притч и сказок. Группа «Просто Горыныч» являет собой яркий пример того, как наследие предков, их уклад жизни и традиции, может найти своё отражение в современном музыкальном мире.

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