Курганцев знакомят с птицами родного края и приглашают на уроки вежливости

Управление культуры Курганской области подготовило афишу на 31 марта.
Курганский областной краеведческий музей.
В 15:00 - открытие выставки «Птицы родного края: увлекательные и неповторимые», приуроченной к Международному дню птиц (6+).Приглашаются все желающие. Вход свободный.
С 10:00 до 18:00 можно посетить выставки: «Крым и Россия — вместе!» (платно), «Курганская область: история в лицах» (платно), «Малиновый звон» (платно), «Ни шагу назад!» (вход свободный), «Родное Зауралье» (вход свободный), «В стране большой, в стране единой» (вход свободный), «Азбука подземных кладовых» (платно), «По следам древних» (платно), «Мир глазами курганцев – 2022» (вход свободный), «Добро из детских рук» (вход свободный), «Мечты о море» (вход свободный), «Маленькие создания природы» (платно).
Дом-музей декабристов.
В 14:00 - мастер-класс «Росток». 12+. Вход платный. Предварительная запись. Оплата доступна по Пушкинской карте.
С 10:00 до 17:30 - каждый день можно посетить экскурсии:
«Ради любви к Отечеству», «Семейные узы», «Модный свет» (экскурсия по выставке).
Предварительная запись по тел.: 46-06-83.
Оплата доступна по Пушкинской карте.
Дом-музей В.К. Кюхельбекера.
В 13:00 - «Уроки вежливости». Платно. Доступно по Пушкинской карте.
Курганский областной Дом народного творчества.
С 10:00 до 18:00 можно посетить выставку «Музей музеев» и выставку декоративно-прикладного искусства «Живая нить».
Вход платный.
Музей истории города.
С 10:00 до 17:00 можно посетить экскурсии по музею: «Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири», «Истории старого города» (платно, возможна оплата по Пушкинской карте), для детей экскурсии с элементами театрализации «Балаганчик» 6+ (платно).
Экскурсии по выставкам «Дамские штучки», «Поздравление из прошлого». 6+ (входной билет по музею).
Курганский театр драмы.
В 18:00 - комедия «Смешные деньги».
Платно. Пушкинская карта. Место проведения: ДКМ
Библиотека им. В.Ф. Потанина.
Ул. Куйбышева, 43
Конкурсно - игровая программа «Там, на неведомых дорожках».0+ Начало в 10:00. Вход свободный.
Создание панно «Заюшкина избушка» в технике оригами.6+ Начало в 11:00. Вход свободный.
Турнир «Я знаю Россию».12+ Начало в 16:00. Платно. Пушкинская карта.
Ул. Криволапова, 50
Конкурсно - игровая программа «Там, на неведомых дорожках».0+ Начало в 10:00. Вход свободный.
Создание панно «Заюшкина избушка» в технике оригами. 6+ Начало в 11:00. Вход свободный.
Библиотека имени А. К. Югова.
В 18:00 - клуб любителей винила «Vinyl & Books».
Вход свободный. (16+).
Библиотека им. В.Г. Короленко.
В 11 часов на открытой площадке около библиотеки – программа День в истории Великой Отечественной войны «Это было под Ржевом…», к 80-летию завершения Ржевской битвы (12+).
Вход свободный.
Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова.
С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке картин знаменитых художников «Сокровища русского искусства XVIII - начала XX веков». Платно. (только по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).
С 10:00-18:00 – экскурсия по Областной весенней выставке из мастерских художников и выставке к юбилею КРО СХР «Художники земли Курганской» (из фондов музея) (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).
С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке макетов кораблей Владимира Зорина 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).
С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Таинственный мир русских икон» 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).
С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Отечественное искусство 20-21 вв.» (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).
Город Шадринск
Шадринский драматический театр.
В 18 часов спектакль «Я люблю тебя, эскадрилья!». 12+.
Боевая комедия в одном действии.
Платно. Пушкинская карта.
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