Курганцев знакомят с птицами родного края и приглашают на уроки вежливости

Управление культуры Курганской области подготовило афишу на 31 марта.

Курганский областной краеведческий музей.

В 15:00 - открытие выставки «Птицы родного края: увлекательные и неповторимые», приуроченной к Международному дню птиц (6+).Приглашаются все желающие. Вход свободный.

С 10:00 до 18:00 можно посетить выставки: «Крым и Россия — вместе!» (платно), «Курганская область: история в лицах» (платно), «Малиновый звон» (платно), «Ни шагу назад!» (вход свободный), «Родное Зауралье» (вход свободный), «В стране большой, в стране единой» (вход свободный), «Азбука подземных кладовых» (платно), «По следам древних» (платно), «Мир глазами курганцев – 2022» (вход свободный), «Добро из детских рук» (вход свободный), «Мечты о море» (вход свободный), «Маленькие создания природы» (платно).

Дом-музей декабристов.

В 14:00 - мастер-класс «Росток». 12+. Вход платный. Предварительная запись. Оплата доступна по Пушкинской карте.

С 10:00 до 17:30 - каждый день можно посетить экскурсии:

«Ради любви к Отечеству», «Семейные узы», «Модный свет» (экскурсия по выставке).

Предварительная запись по тел.: 46-06-83.

Оплата доступна по Пушкинской карте.

Дом-музей В.К. Кюхельбекера.

В 13:00 - «Уроки вежливости». Платно. Доступно по Пушкинской карте.

Курганский областной Дом народного творчества.

С 10:00 до 18:00 можно посетить выставку «Музей музеев» и выставку декоративно-прикладного искусства «Живая нить».

Вход платный.

Музей истории города.

С 10:00 до 17:00 можно посетить экскурсии по музею: «Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири», «Истории старого города» (платно, возможна оплата по Пушкинской карте), для детей экскурсии с элементами театрализации «Балаганчик» 6+ (платно).

Экскурсии по выставкам «Дамские штучки», «Поздравление из прошлого». 6+ (входной билет по музею).

Курганский театр драмы.

В 18:00 - комедия «Смешные деньги».

Платно. Пушкинская карта. Место проведения: ДКМ

Библиотека им. В.Ф. Потанина.

Ул. Куйбышева, 43

Конкурсно - игровая программа «Там, на неведомых дорожках».0+ Начало в 10:00. Вход свободный.

Создание панно «Заюшкина избушка» в технике оригами.6+ Начало в 11:00. Вход свободный.

Турнир «Я знаю Россию».12+ Начало в 16:00. Платно. Пушкинская карта.

Ул. Криволапова, 50

Конкурсно - игровая программа «Там, на неведомых дорожках».0+ Начало в 10:00. Вход свободный.

Создание панно «Заюшкина избушка» в технике оригами. 6+ Начало в 11:00. Вход свободный.

Библиотека имени А. К. Югова.

В 18:00 - клуб любителей винила «Vinyl & Books».

Вход свободный. (16+).

Библиотека им. В.Г. Короленко.

В 11 часов на открытой площадке около библиотеки – программа День в истории Великой Отечественной войны «Это было под Ржевом…», к 80-летию завершения Ржевской битвы (12+).

Вход свободный.

Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова.

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке картин знаменитых художников «Сокровища русского искусства XVIII - начала XX веков». Платно. (только по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

С 10:00-18:00 – экскурсия по Областной весенней выставке из мастерских художников и выставке к юбилею КРО СХР «Художники земли Курганской» (из фондов музея) (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке макетов кораблей Владимира Зорина 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Таинственный мир русских икон» 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Отечественное искусство 20-21 вв.» (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

Город Шадринск

Шадринский драматический театр.

В 18 часов спектакль «Я люблю тебя, эскадрилья!». 12+.

Боевая комедия в одном действии.

Платно. Пушкинская карта.

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