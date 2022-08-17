Курганцы будут «сушить» фотографии на прищепках

На интеллектуально-досуговой площадке «Нескучный сад» в Детском парке Кургана 20 августа жители и гости областного центра увидят интересные фотографии.

Их авторы – горожане. Ограничений по темам нет, главное, чтобы снимки были яркими и запоминающимися. Фото необходимо распечатать и повесить на прищепки. Прищепки организаторы необычной фотовыставки предоставят.

«Выставка-прищепка – формат живого пространства, где фотографии организуются в экспозицию в парках, скверах или во дворах. Стать её участником может любой – достаточно просто повесить свои работы вместе с другими на бельевые прищепки», - прокомментировала Наталья Игнатова, заведующая отделом по связям с общественностью БИС города Кургана.

В конце выставки любой желающий может забрать понравившиеся работы себе. Свои фотографии можно подписать, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание её будущему обладателю. Фотовыставка будет работать с 14:00 до 16:00 часов.

Будем общаться, рассматривать фотографии, обмениваться мнениями с единомышленниками. А если вы хотите присоединиться к Объединению начинающих фотографов, обращайтесь в библиотеку Маяковского по телефону: 23-28-42.