Курганцы готовят патриотические фотоплакаты

Фестиваль патриотического плаката "Родины дочки - Отчизны сыночки" пройдёт в группе уполномоченного по правам ребёнка Алёны Лопатиной в соцсети «Вконтакте».

«Наш фестиваль с особым итогом! Подведем итоги в прямом эфире - лотереей. Каждой фестивальной работе будет присвоен номер, который станет участником розыгрыша. Количество плакатов от участника неограничено», - прокомментировала детский омбудсмен.

Плакаты участвуют в двух номинациях: видеоплакат и фотоплакат. Под видеоплакатом понимается короткий (до 10 секунд) видеоролик или клип с произнесенным и подписанным патриотическим призывом, лозунгом. Количество участников на видео не ограничено. Под фотоплакатом понимается рисунок, фотография, инсталляция и другие формы творчества, позволяющие запечатлеть единым кадром четко читаемый лозунг патриотического характера. Участвуют авторские плакаты!

Фестиваль начнется 21 февраля. Под постом в группе Алёны Лопатиной нужно будет оставлять комментарии со своими творческими работами с хэштегами #Родины_дочки и #Отчизны_сыночки

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