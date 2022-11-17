Курганцы Максим Пильников и Виктор Русский собрали «черепаху» из металла

Победу в областном конкурсе технического творчества по слесарному делу «И мастерство, и вдохновенье» одержали студенты Курганского промышленного техникума Максим Пильников и Виктор Русский.

В состязаниях приняли участие шесть команд ведущих технологических образовательных учреждений из Кургана, Варгашей, Мишкино и Шумихи.

В течение трех часов конкурсанты собирали задуманные композиции из металла, используя разнообразные слесарные материалы и детали (листовой металл, проволока, болты, гайки, труба), сообщили в пресс-службе департамента образования и науки региона. У каждого коллектива – свой подход и свои секреты. Результаты объявили 16 ноября в стенах промышленного техникума.

Лидеры соревнований изготовили «черепаху». Ребята из Шумихинского аграрно-строительного колледжа представили судьям «Робота Валли» и заняли второе место. Студенты Курганского техникума строительных технологий и городского хозяйства смастерили «Корабль мечты» и оказались на третьей ступеньке пьедестала почёта.

Фото предоставлено Курганским промышленным техникумом.