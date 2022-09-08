Курганцы могут присоединиться к увлекательным экскурсиям

В Кургане каждый вечер организуются мероприятия, направленные на изучение истории города. Вечерние экскурсии рассказывают жителям об истории создания улиц, о знаменитых постройках областного центра.

Во вторник возле дома-музея декабристов стартовала театрализованная экскурсия «Как преступники культуру поднимали: декабристы в Кургане». Организаторы рассказали о деятельности декабристов, благодаря которым город, а в первую очередь его культурная жизнь, в 19 веке стал развиваться

Всего в период с 1830 по 1857 год в Кургане проживали 13 декабристов. Первым прибыл Иван Фохт, последним покинул город Александр Бригген. Местные жители встречали декабристов достаточно добродушно. На месте филармонии стояли ярмарочные ряды. «Декабристы боялись, что с них купцы будут требовать большие деньги. Но миф развеялся. Андрей Розен, например, ходил по ярмарке в течение четырёх часов и приценивался. Купцы его жалели, никогда не брали втридорога. «Так как вы лишены всего, мы будем помогать», - говорили купцы. Они считали, что лучшая цена – небольшая», - рассказывает экскурсовод Ольга Писаревских.

Польские политические преступники делали всё только для себя. А наши старались на благо города. Декабристы, находясь в Кургане, закупали книги для местного уездного училища, помогали и с медициной - каждый из декабристов имел дома много лекарств, поэтому к ним можно было обратиться за помощью. Иван Фохт самостоятельно изучал медицину ранее. Здесь он открыл первую аптеку в 1834 году, но она просуществовала всего пять месяцев. Местные жители часто брали лекарства в долг, но далеко не всегда отдавали деньги. Это не помешало ему потом всё равно помогать жителям Кургана.

Михаил Назимов, как знающий и опытный инженер, немало предпринял для благоустройства Кургана: чертил планы домов для обустраивающихся в Кургане, для сооружения новых церквей в селениях.

Андрей Розен в Кургане увидел большую площадь для работ. Поэтому решил высаживать растения – заказывал саженцы с Украины. Его первым селекционным экспериментом стало скрещивание дикой вишни. После успешного проведения работ декабрист стал раздавать саженцы не только соратникам, но и жителям города.

Каждый политический преступник здесь активно взаимодействовал с населением, старался во многом помочь. Кто лошадей разводить начнет, кто строить помогает. Благодаря декабристам наш город успешно развивался.

Но давайте вернёмся в реальность. На экскурсию пришли и взрослые, и дети. Писаревских Денис и Писаревских Ольга в нарядах того времени рассказали удивительную историю проживания декабристов на территории Кургана. Следующая такая экскурсия пройдёт в субботу. Также в рамках «Недели туризма в Кургане» проходят и выставки художников. 8 сентября в 14:00 будет открыта выставка в честь 150-летия В.К. Арсеньева – путешественника, географа, писателя и этнографа. Мероприятие проводит лекторий Русского географического общества в гостиной «Репка». Там же в четверг в 10:00 откроется выставка Курганских художников-любителей «С этюдником по миру».

Анастасия Пережегина. Фото автора.