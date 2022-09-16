Курганцы могут сделать необычное фото Юговки и получить приз

Фотоконкурс «Юговка в объективе» объявила областная универсальная научная библиотека. В декабре она будет отмечать 110-летие. Знаменательная дата!

Участникам фотоконкурса нужно сделать интересный кадр в Юговке. Фото может быть любым: креативным, весёлым, событийным. На фото может быть как человек, так и предмет. Совершенно неважно, с помощью чего вы сделаете фотографию (телефон или фотоаппарат). Важна лишь фантазия.

Работы нужно загрузить в альбом . Один участник может предоставить до трёх фотографий.

Времени на подготовку – два месяца. Конец приёма работ – 19 ноября. Затем жюри отберёт лучшие снимки. 1 декабря озвучат имена авторов самых ярких работ. Церемония награждения состоится в день рождения библиотеки, 6 декабря.

Среди призов: фотосессия, фотокнига, сертификаты на суши и канцтовары.

Фото Николая Пушилина.

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