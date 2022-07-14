Курганцы на камеру прочтут стихи о природе и примут участие в конкурсе

Курганский Дом молодёжи объявляет городской конкурс для детей. Мероприятие будет проводиться в двух возрастных категориях до 8 августа включительно.

Городской конкурс по художественному чтению стихотворений российских детских авторов «Разноцветное лето» пройдет среди детей от трёх до пяти лет в первой возрастной группе и от шести до семи лет – во второй. Согласно положению конкурса соревноваться участники будут в трёх номинациях:

«Аленький цветочек» - дети старшей возрастной группы должны выбрать стихотворение о природе российского поэта, выучить наизусть и записать;

«Моё незабываемое лето» - ребята трёх-пяти лет рассказывают стихотворение о самом жарком времени года или о любимом летнем досуге;

«Мой лучший друг» - номинация, проводимая в обеих категориях и предусматривающая под собой выбор стихотворения о друзьях (даже можно выбрать любимого питомца).

Остается лишь выбрать, что ближе маленькому чтецу: яркие краски и богатство природы, её леса и реки, моря и океаны; или есть невероятные воспоминания о лете, и именно о них есть подходящее стихотворение. А с другой стороны можно рассказать о настоящей дружбе – сложный выбор.

Члены комиссии обратят внимание на знание текста наизусть, интонационную выразительность речи и артистизм, оригинальность исполнения, эмоциональность.

Для участия в конкурсе необходимо записать на видео стихотворение и выложить на личную страницу в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #Оберег45 #КДМ45 #Разноцветное_лето. После публикации записи нужно отправить заявку на участие. Видеоролик должен быть не более трёх минут, а перед началом стихотворения участнику следует объявить автора и название произведения.

Для выполнения всех условий не стоит забывать, что ребёнок может участвовать только в одной номинации, а публикация должна быть выложена на открытой странице и оставаться там до 11 августа.