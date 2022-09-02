Курганцы научатся делать букеты из листьев и вспомнят песни группы «Моральный кодекс»

Управление культуры готовит насыщенную программу на субботу, 3 сентября.

Музей истории города.

C 10.00 до 17.00 можно посетить экскурсию по музею «Истории старого города», «Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири» Вход платный.

Курганский краеведческий музей.

В 11:00 состоится познавательное занятие «Вначале было слово». (Старопечатные книги из фондов КОКМ). Платно.

Дом-музей декабристов.

В 11:00 мастер-класс «Собирая листья». Вход платный, по предварительной записи.

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.

С 10:00 до 11:00 будет работать детская изостудия «Родничок» 4+ Платно.

В 12:30 состоится акварельный мастер-класс «Букет из листьев» 4+. Платно.

В 13:00 пройдет мастер-класс по валянию из шерсти от мастера Ксении Задориной. Платно.

Библиотека им. А.К. Югова

В 14:00 показ документального фильма «Большая тройка. Лидеры Второй мировой». Вход свободный. (12+)

Юговка приглашает всех желающих написать «Диктант Победы». В 15:00 по местному времени стартует регистрация. «Диктант Победы» начнётся в 16:00 по местному времени. В течение 45 минут участникам предстоит проверить свои знания событий и дат Великой Отечественной войны.

Библиотека им. Потанина.

Субботний показ киножурнала «Ералаш». Вход свободный. Адрес: ул. Куйбышева, 43. Начало в 11 часов

В 12.00 часов пройдет мастер-класс «Украшение для ручки – яблочко». Вход свободный.

С 11 часов можно посетить выставку рукописных книг «Книга-путешественница» от Мурманской областной библиотеки. Вход свободный.

Библиотека им. Потанина.

Субботний показ киножурнала «Ералаш». Вход свободный. Адрес: ул. Криволапова, 50. Начало в 11 часов.

Театр кукол «Гулливер» приглашает в 11-00, 13-00 и 15-00 часов на спектакль «История одной встречи»

Место проведения - ДКМ/Малый зал.

Дом-музей В.К. Кюхельбекера.

В 14:00 можно посетить экскурсию «Лицей и его ученики» Платно.

В 16:00 пройдет художественный мастер-класс. Платно.

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

Курганский краеведческий музей.

С 14:00 до 15:00 будет работать открытая площадка «Книжки-малышки» (коллекция миниатюрных советских изданий из фондов КОКМ). Бесплатно.

Дом-музей декабристов.

С 15:00 будет работать открытая площадка «Добрый обыЧАЙ». Вход свободный.

Сквер музея истории города.

В 17.00 состоится ретро - вечер «Все на танцы»

Курганский областной Дом народного творчества

В 19:00 на центральной площадке Городского сада состоится концерт группы «Клуб по интересам». Бесплатно.

В 20:00 в Городском саду пройдет бесплатный показ самого кассового фильма советского кино «Пираты XX века».

Бесплатно.

В 20:00 на Набережной состоится концерт от проекта «Квартирник45».

В Кетовском округе в 22-й раз пройдет фестиваль Бардовские костры. Фестиваль проводится в формате палаточного лагеря на берегу р. Утяк, в 400 м от Звериноголовского шоссе, рядом с санаторно-оздоровительным комплексом «Романтика» — на традиционной фестивальной поляне. 3 сентября творческая программа начнется в 10 часов 30 минут.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.