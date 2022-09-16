Курганцы окунутся в историю старого города и посетят «Потанинские пятницы»

Управление культуры Курганской области подготовило афишу мероприятий на 16 сентября.

Музей истории города.

С 10.00 до 17.00 можно посетить экскурсию по музею «Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири» и пешеходную экскурсию по городу «Истории старого города». Платно.

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.

С 10 до 18 можно посмотреть действующие выставки:

«Таинственный мир русских икон» и выставку макетов кораблей Владимира Зорина. Платно.

Курганский областной Дом народного творчества.

С 10 до 18 часов можно посетить выставки: «Without limits», «Первозданная Россия» и «Музей музеев».

Работает выставка - зоопарк «ZOOLEND». Вход на все выставки платный.

Курганский областной Дом народного творчества.

В 11:00 в Центре татарской культуры состоится семинар по методике работы с творческими коллективами: «Как стать хорошим ведущим» для начинающих работников культуры. Семинар проводится по предварительной записи, платно. Адрес проведения : г.Курган, ул.Уральская, 1 (Центр татарской культуры).

Библиотека имени А. К. Югова.

В 13:00 можно посетить мультимедийную выставку «Народы Курганской области». Вход платный.

Библиотека им. В.Ф. Потанина.

По ул. Криволапова, 50 можно посетить мастер-классы: «Кольцо «Лягушка» из полимерной глины» (начало в 14.00) и «Котики на заборе» - рисунок гуашью (начало в

16 часов). Платно.

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

Дом-музей декабристов.

В 13:00 будет работать открытая площадка «Дары природы».

Вход свободный.

Библиотека им. В.Г.Короленко.

В 11:00 пройдет интерактивно-игровая программа «Природы щедрые дары». Открытая площадка около библиотеки. М. Горького, 110. Вход свободный.

Библиотека им. В.Ф. Потанина.

С 13.00 до 15.00 часов в Городском саду будет проходить уличная акция «Потанинские пятницы», посвященная Дню рождения «Смайлика». Вход свободный.

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.

С 15:00 до 16:00 можно посетить открытую площадку, посвященную лесным животным. Мини-выставка из фондов музея. Бесплатно.

Курганский областной колледж культуры.

16 сентября в 18:00 часов в Городском саду студенты 3 курса театрального творчества проведут детскую игровую программу «Разноцветная игра». Бесплатно.

Фото Николая Пушилина.

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