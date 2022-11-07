Курганцы отправились в музей с фонариками

В Курганском областном художественном музее имени Г.А. Травникова в пятницу прошла «Ночь искусств». Тысячи жителей погрузились в искусство, увидели световые инсталляции и театральные перформансы, а также приняли участие в мастер-классах.

Вечер начался с детской программы. Ребята выразили всё своё творчество на интерактивных площадках и в мастер-классах, где научились создавать открытки, картины из песка, рисовать акварелью. Каждый из детей был увлечён творчеством – даже их родители с интересом участвовали в играх и обучении. Для детей организовали 10 площадок – все смогли найти что-то по душе. Кто-то увлёкся мега-раскраской, а другим, например, было интересно создать что-то своё, неповторимое.

Также дети увидели спектакль по сказке Пушкина «Золотая рыбка», выступление творческих коллективов и молодых музыкантов Кургана. Все были просто очарованы концертной программой.

В 8 вечера началась основная программа. Тысячи жителей от самых маленьких до людей среднего возраста нашли что-то своё в залах. Для посетителей были открыты около 20 площадок: где-то проводили мастер-классы по различным видам рисунка: от цветной графики и интуитивной живописи гуашью до акварельных рисунков. В соседних залах в это время можно было сделать снимки в фотозонах «Русская изба», «Ночь искусств – 2022», «Я в багете».Последняя фотозона пользовалась особенной популярностью. На втором этаже все желающие смогли поучаствовать в диагностической игре «Благополучник» от психолога Оксаны Борщенко. Во время игры участники открыли что-то новое для себя в своём мироощущении и научились понимать друг друга. Конечно, помимо интерактивных площадок и мастер-классов были и выставки. Так, на первом этаже в самом начале путешествия каждый мог принять участие в квесте – по всему музею нужно было собрать ответы на загадки: в некоторых подсказками были названия картин, а где-то нужно было собрать пазлы.

Также можно было поиграть в «Социальное метро», в огромные шахматы, а также вписать слова на тему искусства на большом полотне для филворда. В общем, занятие для себя нашли все.

Особенно под вечер удивил молодой человек, который сыграл на пианино несколько произведений. Учитывая, что на первом этаже в тот момент шла концертная программа, наверху были зрители и этого музыканта. Парень впечатлил виртуозностью так, что в конце ему зааплодировали все окружающие.

Тем временем внизу уже выступили музыканты, танцевальные студии и прошли розыгрыши призов. В финале для зрителей Евразийский центр современного искусства и театра танца Restartподготовил танцевальное шоу «Сон художника». Все присутствующие были в восторге от программы танцоров.

Завершилась «Ночь искусств» ночными экскурсиями с фонариками по VI Всероссийской выставке акварели и постоянной экспозиции «Таинственный мир русских икон». Все, кто остался, явно не пожалели об этом – ночная экскурсия с фонариками сама по себе создавала вокруг себя волшебство – словно музей уже закрыт. Экскурсовод негромко рассказывала о картинах, а окружающие подсвечивали фонариками, чтобы лучше разглядеть. Вся атмосфера была наполнена таинственностью.

«Ночь искусств» не только напомнила курганцам о важности творчества, но и собрала людей, которые давно не виделись. Музей стал отличным местом встреч старых знакомых – вокруг то и дело слышались фразы «Привет! Как ты? Столько лет, столько зим». Пожалуй, это тоже своего рода волшебство.

Анастасия Пережегина. Фото автора.

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