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Курганцы отпразднуют День семьи, любви и верности

Афиша.

2 июля, 2022 - 09:30

8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности, он приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских – покровителей семьи и брака. В этом году у этого замечательного праздника появился официальный статус. 28 июня 2022 года Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Днем семьи, любви и верности.

Накануне и непосредственно в этот день в Кургане пройдут разные мероприятия, которые подготовили городские библиотеки и муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования.

К примеру, в День семьи, любви и верности Центральная библиотека Маяковского подарит любимым читателям праздничный концерт «Семейный круг». Вокальные и хореографические коллективы, в том числе любительские объединения библиотеки, создадут зрителям прекрасное настроение, порадовав своим творчеством. В программе также добрые стихотворения о семье и доме и награждение супружеской пары из клуба «Земляки» за многолетнюю любовь и верность, супружеский союз длиной в полвека. Праздничная программа пройдет в Детском парке 8 июля, начало – в 18:00.

Афишу подготовила администрация города Кургана.

Афиша праздничных мероприятий

 

Дата и время

Наименование мероприятия

Место проведения

 

С 1 июля

в течение

недели

Книжная выставка

«Дерево держится корнями,

а человек – семьёй»

ЦГБ им. В. Маяковского,

ул. Пролетарская, 39

5 июля

11:00

Игровая программа «Моя семья»

Детская библиотека № 16

им. С. Маршака,

ул. Анфиногенова, 106

6 июля

 

14:00

 

7 июля

15:00

Литературный пикник

«Ромашковая поляна пожеланий»

 

Библиотека

№ 25«Диалог»

2 микрорайон, д.8

6 июля

12:00

Познавательная программа «Домашние обряды»,

мастер-класс «Веничек-оберег»

Библиотека № 23

им. С. Васильева,

6 микрорайон, д.4

июля

13:00

Семейная игротека

«Остров семейных сокровищ»

Библиотека № 12

им. Н. Карамзина,

ул. Гвардейская, 85

7 июля

15:00

Мастер-класс

«Ромашка - поздравляшка»

Библиотека № 15

им. А. Пушкина

Невежина, 13

7 июля

14:00

Уличная акция

«Праздник светлых чувств»

Детская библиотека № 16

им. С. Маршака,

ул. Анфиногенова, 106

7 июля

18:00

Сказ «Неразлучные»

о Муромских святых

Петре и Февронии

 

Библиотека № 18

им. Л. Куликова,

ул. Гоголя, 183 

8 июля

09:00

Праздничный видеоролик

«День семьи, любви и верности»

КЦ «Курган»

группа «ВК» 

«Одноклассники» 

8 июля

18:00

Праздничная акция

ко Дню семьи, любви и верности

ЦКиД «Современник»

8 июля

10:00

Игровая программа

«Семья - источник вдохновенья!»

Библиотека № 1

им. М. Горького,

ул. Алексеева, 4

8 июля

в течение дня

Акция «Ромашка на счастье»

Библиотека № 1

им. М. Горького,

ул. Алексеева, 4

8 июля

в течение дня

Квилт «Нарисуй мелом счастье»

Библиотека № 18

им. Л. Куликова,

ул. Гоголя, 183

8 июля

в течение дня

Акция «Белый лепесток»

Библиотека № 18

им. Л. Куликова,

ул. Гоголя, 183

8 июля

16:00

в течение дня

Семейные посиделки

«Семья - как много в этом слове...».

Выставка детских рисунков

«Моя СЕМЬЯ!»

Библиотека №22

им. С.Есенина

мкр. Керамзитный, 5

8 июля

13:00

Литературная гостиная

«Любовью держится семья»

Библиотека № 26

им. Ф. Достоевского

ул. Макаренко, 95

8 июля

в течение дня

День читательских удовольствий

«Ромашка впечатлений»,

«Ромашка пожеланий»

Библиотека № 28

им. В. Шукшина

ул. Пушкина, 43

8 июля

13:00

Уличная акция

«День супружеской любви

и семейного счастья»

Библиотека № 29

им. М. Шолохова

ул. К. Мяготина, 119 а

8 июля

в течение дня

Экспресс-опрос

«Ваши семейные праздники»

Библиотека № 29

им. М. Шолохова

К. Мяготина, 119а

8 июля

в течение дня

Поэтическая мозаика

«Давайте семейные ценности чтить...»

Библиотека № 29

им. М. Шолохова

К. Мяготина, 119 а

8 июля

17:00

Правовая викторина

«Всё начинается с семьи»

 

Детский парк

площадка

«Нескучный сад»

8 июля

18:00

Праздничная программа

«Семейный круг»

 

Детский парк

8 июля

12:00

Пятничный челлендж

«Мама, папа, я....

ЦДБ им. Н. Островского,

ул. Ленина, 4

ВКонтакте 

8 июля

14:00

Праздник

«Семья – как много в этом слове!»

Библиотека № 3

им. Н. Некрасова,

ул. Блюхера, 24

8 июля

 

12:00

Онлайн-тест

«Моя родословная»

Группа ВК

 

8 июля

12:00

Праздник семейной гармонии

«Великая сила любви»

Библиотека №6

им. М. Лермонтова,

ул. Гайдара, 9

8 июля

13:00

Праздник

«Семья крепка корнями»

Бульвар Солнечный,

двор дома № 6

8 июля

 

18:00

 

 

Мастер-класс

«Ромашка — символ праздника»

Детский парк

площадка

«Нескучный сад»

8 июля

 

16:00

Торжественное награждение семей медалями «За любовь и верность»,

посвящённая Дню семьи, любви и верности

ЦПКиО

9 июля

12:00

Развлекательно - игровая программа «Главней всего погода в доме!»

Комплекс

«Царево Городище»,

пр. Конституции, 32 а

7 июля

18:00

Праздничная программа

«Купальский хоровод»,

посвящённая Дню Ивана Купала

Микрорайон Левашово

 

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2 июля, 2022 - 09:30

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