Курганцы отпразднуют День семьи, любви и верности

8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности, он приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских – покровителей семьи и брака. В этом году у этого замечательного праздника появился официальный статус. 28 июня 2022 года Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Днем семьи, любви и верности.

Накануне и непосредственно в этот день в Кургане пройдут разные мероприятия, которые подготовили городские библиотеки и муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования.

К примеру, в День семьи, любви и верности Центральная библиотека Маяковского подарит любимым читателям праздничный концерт «Семейный круг». Вокальные и хореографические коллективы, в том числе любительские объединения библиотеки, создадут зрителям прекрасное настроение, порадовав своим творчеством. В программе также добрые стихотворения о семье и доме и награждение супружеской пары из клуба «Земляки» за многолетнюю любовь и верность, супружеский союз длиной в полвека. Праздничная программа пройдет в Детском парке 8 июля, начало – в 18:00.

Афишу подготовила администрация города Кургана.

Афиша праздничных мероприятий

Дата и время Наименование мероприятия Место проведения С 1 июля в течение недели Книжная выставка «Дерево держится корнями, а человек – семьёй» ЦГБ им. В. Маяковского, ул. Пролетарская, 39 5 июля 11:00 Игровая программа «Моя семья» Детская библиотека № 16 им. С. Маршака, ул. Анфиногенова, 106 6 июля 14:00 7 июля 15:00 Литературный пикник «Ромашковая поляна пожеланий» Библиотека № 25«Диалог» 2 микрорайон, д.8 6 июля 12:00 Познавательная программа «Домашние обряды», мастер-класс «Веничек-оберег» Библиотека № 23 им. С. Васильева, 6 микрорайон, д.4 7 июля 13:00 Семейная игротека «Остров семейных сокровищ» Библиотека № 12 им. Н. Карамзина, ул. Гвардейская, 85 7 июля 15:00 Мастер-класс «Ромашка - поздравляшка» Библиотека № 15 им. А. Пушкина Невежина, 13 7 июля 14:00 Уличная акция «Праздник светлых чувств» Детская библиотека № 16 им. С. Маршака, ул. Анфиногенова, 106 7 июля 18:00 Сказ «Неразлучные» о Муромских святых Петре и Февронии Библиотека № 18 им. Л. Куликова, ул. Гоголя, 183 8 июля 09:00 Праздничный видеоролик «День семьи, любви и верности» КЦ «Курган» группа «ВК» «Одноклассники» 8 июля 18:00 Праздничная акция ко Дню семьи, любви и верности ЦКиД «Современник» 8 июля 10:00 Игровая программа «Семья - источник вдохновенья!» Библиотека № 1 им. М. Горького, ул. Алексеева, 4 8 июля в течение дня Акция «Ромашка на счастье» Библиотека № 1 им. М. Горького, ул. Алексеева, 4 8 июля в течение дня Квилт «Нарисуй мелом счастье» Библиотека № 18 им. Л. Куликова, ул. Гоголя, 183 8 июля в течение дня Акция «Белый лепесток» Библиотека № 18 им. Л. Куликова, ул. Гоголя, 183 8 июля 16:00 в течение дня Семейные посиделки «Семья - как много в этом слове...». Выставка детских рисунков «Моя СЕМЬЯ!» Библиотека №22 им. С.Есенина мкр. Керамзитный, 5 8 июля 13:00 Литературная гостиная «Любовью держится семья» Библиотека № 26 им. Ф. Достоевского ул. Макаренко, 95 8 июля в течение дня День читательских удовольствий «Ромашка впечатлений», «Ромашка пожеланий» Библиотека № 28 им. В. Шукшина ул. Пушкина, 43 8 июля 13:00 Уличная акция «День супружеской любви и семейного счастья» Библиотека № 29 им. М. Шолохова ул. К. Мяготина, 119 а 8 июля в течение дня Экспресс-опрос «Ваши семейные праздники» Библиотека № 29 им. М. Шолохова К. Мяготина, 119а 8 июля в течение дня Поэтическая мозаика «Давайте семейные ценности чтить...» Библиотека № 29 им. М. Шолохова К. Мяготина, 119 а 8 июля 17:00 Правовая викторина «Всё начинается с семьи» Детский парк площадка «Нескучный сад» 8 июля 18:00 Праздничная программа «Семейный круг» Детский парк 8 июля 12:00 Пятничный челлендж «Мама, папа, я.... ЦДБ им. Н. Островского, ул. Ленина, 4 ВКонтакте 8 июля 14:00 Праздник «Семья – как много в этом слове!» Библиотека № 3 им. Н. Некрасова, ул. Блюхера, 24 8 июля 12:00 Онлайн-тест «Моя родословная» Группа ВК 8 июля 12:00 Праздник семейной гармонии «Великая сила любви» Библиотека №6 им. М. Лермонтова, ул. Гайдара, 9 8 июля 13:00 Праздник «Семья крепка корнями» Бульвар Солнечный, двор дома № 6 8 июля 18:00 Мастер-класс «Ромашка — символ праздника» Детский парк площадка «Нескучный сад» 8 июля 16:00 Торжественное награждение семей медалями «За любовь и верность», посвящённая Дню семьи, любви и верности ЦПКиО 9 июля 12:00 Развлекательно - игровая программа «Главней всего погода в доме!» Комплекс «Царево Городище», пр. Конституции, 32 а 7 июля 18:00 Праздничная программа «Купальский хоровод», посвящённая Дню Ивана Купала Микрорайон Левашово

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