Курганцы отпразднуют День семьи, любви и верности

8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности, он приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских – покровителей семьи и брака. В этом году у этого замечательного праздника появился официальный статус. 28 июня 2022 года Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Днем семьи, любви и верности.
Накануне и непосредственно в этот день в Кургане пройдут разные мероприятия, которые подготовили городские библиотеки и муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования.
К примеру, в День семьи, любви и верности Центральная библиотека Маяковского подарит любимым читателям праздничный концерт «Семейный круг». Вокальные и хореографические коллективы, в том числе любительские объединения библиотеки, создадут зрителям прекрасное настроение, порадовав своим творчеством. В программе также добрые стихотворения о семье и доме и награждение супружеской пары из клуба «Земляки» за многолетнюю любовь и верность, супружеский союз длиной в полвека. Праздничная программа пройдет в Детском парке 8 июля, начало – в 18:00.
Афишу подготовила администрация города Кургана.
Афиша праздничных мероприятий
|
Дата и время
|
Наименование мероприятия
|
Место проведения
|
С 1 июля
в течение
недели
|
Книжная выставка
«Дерево держится корнями,
а человек – семьёй»
|
ЦГБ им. В. Маяковского,
ул. Пролетарская, 39
|
5 июля
11:00
|
Игровая программа «Моя семья»
|
Детская библиотека № 16
им. С. Маршака,
ул. Анфиногенова, 106
|
6 июля
14:00
7 июля
15:00
|
Литературный пикник
«Ромашковая поляна пожеланий»
|
Библиотека
№ 25«Диалог»
2 микрорайон, д.8
|
6 июля
12:00
|
Познавательная программа «Домашние обряды»,
мастер-класс «Веничек-оберег»
|
Библиотека № 23
им. С. Васильева,
6 микрорайон, д.4
|
13:00
|
Семейная игротека
«Остров семейных сокровищ»
|
Библиотека № 12
им. Н. Карамзина,
ул. Гвардейская, 85
|
7 июля
15:00
|
Мастер-класс
«Ромашка - поздравляшка»
|
Библиотека № 15
им. А. Пушкина
Невежина, 13
|
7 июля
14:00
|
Уличная акция
«Праздник светлых чувств»
|
Детская библиотека № 16
им. С. Маршака,
ул. Анфиногенова, 106
|
7 июля
18:00
|
Сказ «Неразлучные»
о Муромских святых
Петре и Февронии
|
Библиотека № 18
ул. Гоголя, 183
|
8 июля
09:00
|
Праздничный видеоролик
«День семьи, любви и верности»
|
КЦ «Курган»
|
8 июля
18:00
|
Праздничная акция
ко Дню семьи, любви и верности
|
ЦКиД «Современник»
|
8 июля
10:00
|
Игровая программа
«Семья - источник вдохновенья!»
|
Библиотека № 1
им. М. Горького,
ул. Алексеева, 4
|
8 июля
в течение дня
|
Акция «Ромашка на счастье»
|
Библиотека № 1
им. М. Горького,
ул. Алексеева, 4
|
8 июля
в течение дня
|
Квилт «Нарисуй мелом счастье»
|
Библиотека № 18
им. Л. Куликова,
ул. Гоголя, 183
|
8 июля
в течение дня
|
Акция «Белый лепесток»
|
Библиотека № 18
им. Л. Куликова,
ул. Гоголя, 183
|
8 июля
16:00
в течение дня
|
Семейные посиделки
«Семья - как много в этом слове...».
Выставка детских рисунков
«Моя СЕМЬЯ!»
|
Библиотека №22
им. С.Есенина
мкр. Керамзитный, 5
|
8 июля
13:00
|
Литературная гостиная
«Любовью держится семья»
|
Библиотека № 26
им. Ф. Достоевского
ул. Макаренко, 95
|
8 июля
в течение дня
|
День читательских удовольствий
«Ромашка впечатлений»,
«Ромашка пожеланий»
|
Библиотека № 28
им. В. Шукшина
ул. Пушкина, 43
|
8 июля
13:00
|
Уличная акция
«День супружеской любви
и семейного счастья»
|
Библиотека № 29
им. М. Шолохова
ул. К. Мяготина, 119 а
|
8 июля
в течение дня
|
Экспресс-опрос
«Ваши семейные праздники»
|
Библиотека № 29
им. М. Шолохова
К. Мяготина, 119а
|
8 июля
в течение дня
|
Поэтическая мозаика
«Давайте семейные ценности чтить...»
|
Библиотека № 29
им. М. Шолохова
К. Мяготина, 119 а
|
8 июля
17:00
|
Правовая викторина
«Всё начинается с семьи»
|
Детский парк
площадка
«Нескучный сад»
|
8 июля
18:00
|
Праздничная программа
«Семейный круг»
|
Детский парк
|
8 июля
12:00
|
Пятничный челлендж
«Мама, папа, я....
|
ЦДБ им. Н. Островского,
ул. Ленина, 4
|
8 июля
14:00
|
Праздник
«Семья – как много в этом слове!»
|
Библиотека № 3
им. Н. Некрасова,
ул. Блюхера, 24
|
8 июля
12:00
|
Онлайн-тест
«Моя родословная»
|
|
8 июля
12:00
|
Праздник семейной гармонии
«Великая сила любви»
|
Библиотека №6
им. М. Лермонтова,
ул. Гайдара, 9
|
8 июля
13:00
|
Праздник
«Семья крепка корнями»
|
Бульвар Солнечный,
двор дома № 6
|
8 июля
18:00
|
Мастер-класс
«Ромашка — символ праздника»
|
Детский парк
площадка
«Нескучный сад»
|
8 июля
16:00
|
Торжественное награждение семей медалями «За любовь и верность»,
посвящённая Дню семьи, любви и верности
|
ЦПКиО
|
9 июля
12:00
|
Развлекательно - игровая программа «Главней всего погода в доме!»
|
Комплекс
«Царево Городище»,
пр. Конституции, 32 а
|
7 июля
18:00
|
Праздничная программа
«Купальский хоровод»,
посвящённая Дню Ивана Купала
|
Микрорайон Левашово
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