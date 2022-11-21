Курганцы поблагодарят своих мам на страницах «Вконтакте»

В среду, 23 ноября, Фонд Андрея Первозванного запускает традиционный флешмоб ко Дню матери.

«Мама – самый близкий и родной человек в нашей жизни, который дарит свою любовь и заботу, нежность и ласку. Но часто ли мы говорим ей спасибо за это? В преддверии Международного Дня матери у нас есть замечательный повод поздравить наших мам и сказать им теплые слова благодарности. Поблагодарите свою маму – ей будет приятно», - обратился к россиянам с призывом начальник Управления общественных связей Фонда Андрея Первозванного Александр Гатилин.

Фонд Андрея Первозванного совместно с певицей Дианой Гурцкая запускает большой семейный флешмоб и приглашает всех к участию!

Александр Гатилин предлагает с 23 по 27 ноября выложить на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рисунок, любимую фотографию или видео с мамой, рассказать о ней, поблагодарить. Затем следует отметить пост хештегами #деньматери2022 и #фондандреяпервозванного. Причем аккаунт написавшего должен быть открыт. Участникам флешмоба нужно быть подписанными на страницу.

Инициатор утверждает, что акция не обойдется без розыгрыша призов. Случайным выбором будут определены 10 участников, которым повезет в этот день.

Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 30 ноября на страницах Фонда Андрея Первозванного www.fap.ru и в соцсети «Вконтакте», а также на страницах партнеров флешмоба.