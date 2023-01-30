Курганцы посетили более 20 зимних концертных программ

На разных площадках города прошло более 20 концертных программ, посвящённых Новому году, Рождеству, Святкам и Крещению. Праздничное настроение в рамках фестиваля «Зимние истории народной культуры»создавали артисты со всей Курганской области.

На Центральной площади и в Городском саду артисты согревали курганцев и гостей столицы Зауралья весёлыми хороводами, душевными песнями и танцами. Вчера, 19 января, фестиваль завершился.

«От души благодарю всех, кто в нём участвовал и своим трудом и талантом ежедневно дарил праздник детям и взрослым. Благополучия вам, новых творческих идей и вдохновения», - написала заместитель губернатора Оксана Куташи в своём телеграм-канале.

В ближайшее время начнётся фестиваль снежных фигур, о котором мы уже писали. В нём примут участие мастера не только Курганской области, но и соседних регионов.

Фото Анастасии Пережегиной.

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