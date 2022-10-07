Курганцы посетят выставки и мастер-классы

Управление культуры Курганской области подготовило афишу на субботу, 8 октября.

Курганский театр драмы.

В 18 часов состоится спектакль «Тевье-молочник».

Место проведения ДКМ. Платно.

Курганский театр кукол «Гулливер».

В 10-30 театр приглашает малышей грудничкового возраста и их родителей на премьеру бэби-спектакля «А кто там?».

Он адресован деткам от 10 месяцев до 2,5 лет и взрослым, готовым к новому зрительскому опыту.

В 14-30 состоится праздничное открытие 82-го театрального сезона.

В 15-00 в Малахитовом зале гулливеровцы покажут спектакль «Белоснежка и Алоцветик» - красивую историю о любви и о том, как не потерять себя и обрести счастье.

Все мероприятия проходят в ДКМ. Вход платный.

Культурные выходные Библиотека им. В.Ф. Потанина.

1 корпус, ул. Куйбышева, 43.

В 11.00 состоится субботний показ киножурнала «Ералаш».

Вход свободный.

2 корпус, ул. Криволапова, 50.

В 11.00 состоится субботний показ киножурнала «Ералаш».

Вход свободный.

В 12.00 мастер-класс «Милые мордашки» методом сухого валяния. Платно.

В 12.00 мастер-класс «Осенний подсвечник». Платно.

В 13.30 платный мастер-класс «Осенний урожай» - рисование акрилом ДВП 30х30см.

Дом-музей декабристов.

В 12:00 состоится мастер-класс «Осьминог».

Вход платный.

Курганский областной краеведческий музей.

В 12.00 состоится тематическая экскурсия «История нашего края с древнейших времён до 1917 года». Вход платный.

В 15.00 тематическая экскурсия «Зауралье в годы Великой Отечественной войны». Вход платный.

Библиотека имени А. К. Югова.

Виртуальный концертный зал Юговки приглашает курганцев на онлайн-концерт цикла «Язык музыки. Оркестр». Начало в 11 часов.

Вход свободный.

В 11:00 начнет работу шахматный клуб библиотеки «Друзья Леонова». Вход по читательским билетам.

В 12 часов состоится показ лучших советских мультфильмов о космосе и его исследователях, а также мастер-класс по изготовлению декоративных светильников «Звездная роспись».

Вход свободный

Музей истории города.

С 10:00 до 17:00 можно посетить экскурсию по музею «Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири» и

выставку «Защитник земли русской». Платно.

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.

С 10 до 12 часов будет работать детская изостудия «Родничок». Платно.

В музее с 10 до 18 часов можно посетить действующие выставки:

VI Всероссийская выставка акварели, постоянная экспозиция «Таинственный мир русских икон» и выставку макетов кораблей Владимира Зорина. Платно.

Курганский областной Дом народного творчества.

С 12.00 до 17.00 часов можно посетить выставку-продажу изделий мастеров декоративно-прикладного искусства «Территория творчества». Вход свободный.

Курганский областной Дом народного творчества приглашает группы школьников посетить увлекательнуюквест-игру «Туризм-это просто»! Квест-игра проводится для групп от 10 человек по предварительной записи. Платно.

С 10 до 18 часов можно посетить выставки: «Первозданная Россия», «Музей музеев» и «Планета живых пауков». Платно.

ГОРОД ШАДРИНСК

В 13 часов Центр русской народной культуры «Лад» приглашает на открытый городской фестиваль коллективов и исполнителей «Песни русской голоса».

Шадринский драматический театр.

Премьера спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина».

Начало в 18 часов. Платно.

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