Курганцы посетят выставки и мастер-классы

Управление культуры Курганской области подготовило афишу на субботу, 8 октября.
Курганский театр драмы.
В 18 часов состоится спектакль «Тевье-молочник».
Место проведения ДКМ. Платно.
Курганский театр кукол «Гулливер».
В 10-30 театр приглашает малышей грудничкового возраста и их родителей на премьеру бэби-спектакля «А кто там?».
Он адресован деткам от 10 месяцев до 2,5 лет и взрослым, готовым к новому зрительскому опыту.
В 14-30 состоится праздничное открытие 82-го театрального сезона.
В 15-00 в Малахитовом зале гулливеровцы покажут спектакль «Белоснежка и Алоцветик» - красивую историю о любви и о том, как не потерять себя и обрести счастье.
Все мероприятия проходят в ДКМ. Вход платный.
Культурные выходные Библиотека им. В.Ф. Потанина.
1 корпус, ул. Куйбышева, 43.
В 11.00 состоится субботний показ киножурнала «Ералаш».
Вход свободный.
2 корпус, ул. Криволапова, 50.
В 11.00 состоится субботний показ киножурнала «Ералаш».
Вход свободный.
В 12.00 мастер-класс «Милые мордашки» методом сухого валяния. Платно.
В 12.00 мастер-класс «Осенний подсвечник». Платно.
В 13.30 платный мастер-класс «Осенний урожай» - рисование акрилом ДВП 30х30см.
Дом-музей декабристов.
В 12:00 состоится мастер-класс «Осьминог».
Вход платный.
Курганский областной краеведческий музей.
В 12.00 состоится тематическая экскурсия «История нашего края с древнейших времён до 1917 года». Вход платный.
В 15.00 тематическая экскурсия «Зауралье в годы Великой Отечественной войны». Вход платный.
Библиотека имени А. К. Югова.
Виртуальный концертный зал Юговки приглашает курганцев на онлайн-концерт цикла «Язык музыки. Оркестр». Начало в 11 часов.
Вход свободный.
В 11:00 начнет работу шахматный клуб библиотеки «Друзья Леонова». Вход по читательским билетам.
В 12 часов состоится показ лучших советских мультфильмов о космосе и его исследователях, а также мастер-класс по изготовлению декоративных светильников «Звездная роспись».
Вход свободный
Музей истории города.
С 10:00 до 17:00 можно посетить экскурсию по музею «Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири» и
выставку «Защитник земли русской». Платно.
Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.
С 10 до 12 часов будет работать детская изостудия «Родничок». Платно.
В музее с 10 до 18 часов можно посетить действующие выставки:
VI Всероссийская выставка акварели, постоянная экспозиция «Таинственный мир русских икон» и выставку макетов кораблей Владимира Зорина. Платно.
Курганский областной Дом народного творчества.
С 12.00 до 17.00 часов можно посетить выставку-продажу изделий мастеров декоративно-прикладного искусства «Территория творчества». Вход свободный.
Курганский областной Дом народного творчества приглашает группы школьников посетить увлекательнуюквест-игру «Туризм-это просто»! Квест-игра проводится для групп от 10 человек по предварительной записи. Платно.
С 10 до 18 часов можно посетить выставки: «Первозданная Россия», «Музей музеев» и «Планета живых пауков». Платно.
ГОРОД ШАДРИНСК
В 13 часов Центр русской народной культуры «Лад» приглашает на открытый городской фестиваль коллективов и исполнителей «Песни русской голоса».
Шадринский драматический театр.
Премьера спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина».
Начало в 18 часов. Платно.
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