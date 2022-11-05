Курганцы посвятили праздничную ночь народным искусствам

Сегодня вечером, 4 ноября, в Курганском областном Доме народного творчества прошла акция «Ночь народного искусства». Мероприятие было приурочено к Году культурного наследия народов России.

В фойе гостей ожидала яркая ярмарка-выставка «Город мастеров», где изделия ручной работы представили мастера из Кургана, Далматово, Шадринска и Кетово. Каждый желающий мог не только полюбоваться или приобрести изделия из керамики, бересты и текстиля, но и поучаствовать в мастер-классе.

Местные производители представили свою свежую и разнообразную продукцию: перепелиные яйца, домашнее безе, мёд, овощи, зелень, сыры, масло, кисломолочные продукты.

Посетители по достоинству смогли оценить выставку Музея музыкальных инструментов Юрия Куньшина. Преподаватель Курганского педагогического колледжа создал уникальный музей, где собрано более 200 русских народных инструментов. Большим интересом пользуются музыкальные инструменты народов, проживающих в Курганской области. Музей музыкальных инструментов — единственный в Зауралье. Он находится на базе Курганского педагогического колледжа и входит в Ассоциацию музыкальных музеев России и стран СНГ. Во время акции посетители получили возможность не только осмотреть выставку, но и сыграть на музыкальных инструментах.

Программа вечера была насыщенной и разнообразной. Каждый желающий мог принять участие в осеннем народном гадании на яблоне, рябине, фасоли, на клубках ниток и даже на воде. Считается, что осенние гадания позволяют не только узнать собственное будущее, но и спрогнозировать реальность, воплотив в жизнь самые смелые мечты. Были организованы и проведены настольные народные игры народов, проживающих на территории Курганской области.

Фотозоны в народном стиле позволили сделать замечательные фото на память.

Гости праздника смогли принять участие в дегустации блюд национальной кухни народов Курганской области, угоститься ароматным чаем из самоваров, а также насладиться великолепной концертной программой, в которой выступили курганские творческие коллективы. В завершении концерта все зрители были вовлечены в многонациональный танцевальный флешмоб «Мы вместе!».

Помимо этого состоялся конкурс «Коса девичья краса» среди мастеров и любителей парикмахерского искусства, а далее розыгрыш тура выходного дня от санатория «Лесники».

В «Арт-кафе» прошел кинопоказ российского комедийного фильма «Нормальный только я», режиссером которого выступил «реальный пацан» Антона Богданова.

Фото Николая Волкова.