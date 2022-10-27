Курганцы поздравят мам и бабушек через интернет

Курганцев приглашают присоединиться к городскому онлайн-фестивалю поздравлений «Любимой мамуле- 2022».

Участвовать могут дети и подростки в возрасте до 18 лет. Нужно снять видеоролик продолжительностью не более двух минут, уточнили в пресс-службе Библиотечной информационной системы города Кургана. Номинаций несколько: «СтихиЯ», «Новые голоса», «Время танцевать», «Играем в театр», «О любимой маме». Есть возможность проявить фантазию. Свою работу нужно выложить в комментариях в группе библиотеки Островского в соцсети «Вконтакте» .

Победителей определят по числу отметок «Мне нравится». Им вручат дипломы и призы. Награждение авторов лучших роликов состоится 27 ноября 2022 года в библиотеке имени Островского по адресу: город Курган, улица Ленина, дом 4.

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