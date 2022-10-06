Курганцы прочтут стихи Марины Цветаевой

Клуб любителей поэзии библиотеки А. К. Югова «СТИХиЯ» 10 октября приглашает поклонников творчества Марины Цветаевой на встречу, посвященную 130-летию со дня рождения поэтессы.

Великая русская поэтесса Марина Ивановна Цветаева родилась 8 октября 1892 года. Не только ее стихи о любви, но и проза стали национальным достоянием. Марина Цветаева написала значительное количество лирических стихов, семнадцать поэм, восемь драм в стихах, прозу, такую же яркую и своеобразную как поэзия. В поле ее зрения попадали история и современность, быт и героика, любовь и творчество. Имя Марины Цветаевой навсегда останется в истории мировой поэзии ХХ века.

На встрече «СТИХиЯ» каждый сможет прочитать своё любимое стихотворение поэтессы или послушать её творчество на грампластинках в исполнении мастеров художественного слова. Будет представлена выставка произведений Цветаевой из фондов Юговки.

Мероприятие начнётся в 13:30. Возрастные ограничения: 6+.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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