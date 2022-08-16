Курганцы прогуляются по улицам с куклой-великаном

Театр кукол «Гулливер» 18 августа приглашает курганцев и гостей города на спектакль-променад.

Спектакль-променад – это особый жанр театрализованного действия. Оно привязано к определённому месту, где по задумке режиссёра Дмитрия Ши зритель путешествует по заданному маршруту и знакомится с его пространством. В спектакле театра кукол «Гулливер» зрителя сопровождает кукла-великан. Слушать спектакль участники променада будут в наушниках. Для этого достаточно иметь на телефоне телеграм-канал и гарнитуру, сообщается в группе театра кукол «Гулливер» в соцсети «Вконтакте».

Дмитрий Ши прокомментировал: «За основу спектакля было взято произведение Джонатана Свифта для того, чтобы посмотреть, как изменилось сознание человека с течением времени, взгляд горожан на привычное. Для этого мы хотим использовать в качестве декорации пространство города, в который прибывает наш Гулливер. А зрители в наушниках слушают историю про те дома, места, рядом с которыми они ходят ежедневно, по-новому смотря на них. Произведение Свифта является иллюстрацией того, что мир многообразен и непостижим, людям все ещё предстоит разгадать смысл мироздания. И очень важно, чтобы у человека в попытках достичь высокую цель не «замыливался» глаз на родной город».

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Фото Николая Пушилина.

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