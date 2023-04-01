Курганцы «провожают лёд» и знакомятся с удивительным миром уральских минералов

Управление культуры Курганской области подготовило афишу на 1 апреля.

Курганский областной краеведческий музей.

В 12:00 - мультимедийная лекция «Демидовские заводы на Урале» (6+). Рассказ познакомит с династией Демидовых, влиятельных промышленников XVIII - XIX веков, а также с историей горнозаводского дела на Урале. Экскурсия пройдёт в выставочном зале «Музей музеев» по адресу: ул. Гоголя, 30 (Курганский областной Дом народного творчества). Вход платный.

В 1:00 - тематическая экскурсия «Разнообразие животного мира Курганской области» (6+). Экскурсия познакомит с животным и растительным миром родного края. Вход платный.

В 15:00 - познавательное занятие «Малахитовая шкатулка» (6+). Знакомство с удивительным миром уральских минералов.

Вход платный.

С 10 до 18 можно посетить выставки: «Крым и Россия — вместе!» (платно), «Курганская область: история в лицах» (платно), «Малиновый звон» (платно), «Ни шагу назад!» (вход свободный), «Родное Зауралье» (вход свободный), «В стране большой, в стране единой» (вход свободный), «Азбука подземных кладовых» (платно), «По следам древних» (платно), «Мир глазами курганцев – 2022» (вход свободный), «Добро из детских рук» (вход свободный), «Мечты о море» (вход свободный), «Маленькие создания природы» (платно).

Дом-музей декабристов.

В 11:00 мастер-класс «Игольница XIX века». 12+. Вход платный. Предварительная запись. Оплата доступна по Пушкинской карте.

В 15:00 - театрализованное интерактивное мероприятие «Визит к Нарышкиной». 12+. (Ко дню рождения Елизаветы Петровны Нарышкиной). Вход платный. Предварительная запись. Оплата доступна по Пушкинской карте.

С 10:00 до 17:30 - каждый день можно посетить экскурсии:

«Ради любви к Отечеству», «Семейные узы», «Модный свет» (экскурсия по выставке). Предварительная запись по тел.: 46-06-83.

Оплата доступна по Пушкинской карте.

Дом-музей В.К. Кюхельбекера.

С 10:00 до 17:00 можно посетить экскурсию «Тайны дома Кюхельбекера» Платно. Доступно по Пушкинской карте. 6+.

Курганский областной Дом народного творчества.

С 10:00 до 18:00 можно посетить выставку «Музей музеев» и выставку декоративно-прикладного искусства «Живая нить». Вход платный.

С 11:00 до 13:00 часов в селе Сулюклино Сафакулевского муниципального округа пройдет Тюркский календарный праздник «Боз озату» (проводы льда). Место проведения — ДК. Вход свободный (6+).

Музей истории города.

С 10:00 до 17:00 можно посетить экскурсии по музею: «Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири», «Истории старого города» (платно, возможна оплата по Пушкинской карте), для детей экскурсии с элементами театрализации «Балаганчик» 6+ (платно).

Экскурсии по выставкам «Дамские штучки», «Поздравление из прошлого». 6+ (входной билет по музею).

Театр кукол «Гулливер».

В 11 и 13 часов — спектакль «Гуси-лебеди».

Место проведения: ДКМ.

Возможна оплата билетов Пушкинской картой.

Курганский театр драмы.

В 11:00 - игровой спектакль «В гостях у сказки».

В 18:00 - комедия «Страсти по-итальянски».

Платно. Пушкинская карта. Место проведения: ДКМ

Библиотека им. В.Ф. Потанина.

Ул. Куйбышева, 43

Творческое занятие «Кораблик» в технике оригами. 6+

Начало в 11:00. Вход свободный.

Путешествие по страницам любимых книг «Остров книжных сокровищ». 0+. Начало в 11:00. Вход свободный.

Мастер-класс «Кукла Вербница».12+

Начало в 12:00. Вход свободный.

Творческое занятие «Птица счастья». Создание поделки из бумаги в технике оригами.6+. Начало в 13.00. Вход свободный.

Ул. Криволапова, 50

Творческое занятие «Кораблик» в технике оригами. 6+

Начало в 11:00. Вход свободный.

Путешествие по страницам любимых книг «Остров книжных сокровищ». 0+ Начало в 11.00. Вход свободный.

Творческое занятие «Птица счастья». Создание поделки из бумаги в технике оригами. Начало в 13.00. Вход свободный.

Библиотека имени А. К. Югова.

В 11:00 - встреча книжного клуба «Тринити». (16+).

В 11:00 - шахматный клуб «Друзья Леонова».

Вход по читательским билетам. (6+).

В 17:00 - концерт «Русский странник. Сергей Рахманинов». Павел Базанов. Вход платный. (12+).

Библиотека им. В.Г. Короленко.

В 11:00 в рамках работы клуба библиотеки «Тифлокинозал» показ фильма о мальчике с РАС «Антон тут рядом» (12+). Вход свободный.

В 12:00 в День смеха пройдет интерактивная программа «Первоапрельский кураж» (6+). Вход свободный.

Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова.

С 10 до 12 - занятие группы «Родничок» - (для детей 4-6 лет) (изостудия). Платно.

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке картин знаменитых художников «Сокровища русского искусства XVIII - начала XX веков». Платно. (только по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

С 10:00-18:00 – экскурсия по Областной весенней выставке из мастерских художников и выставке к юбилею КРО СХР «Художники земли Курганской» (из фондов музея) (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке макетов кораблей Владимира Зорина 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Таинственный мир русских икон» 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Отечественное искусство 20-21 вв.» (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

Город Шадринск

Шадринский драматический театр.

В 18:00 спектакль «Я люблю тебя, эскадрилья!». 12+.

Боевая комедия в одном действии. Платно. Пушкинская карта.

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