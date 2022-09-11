Курганцы создадут туристические сувениры

Жителей Кургана приглашают к участию в окружном этапе Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Приволжского и Уральского федеральных округов.

Принять участие в конкурсе могут авторы и производители туристических сувениров, мастера НХП, музеи, компании и учреждения, которым принадлежат права на сувенирную продукцию или её идею.

Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно до 25 сентября на сайте конкурса: https://russiasuvenir.ru/rules.

Конкурс состоит из нескольких этапов. Сначала экспертный совет оценивает все заявленные работы дистанционно. После этого формируется список лучших мастеров. Финал окружного этапа пройдёт в Екатеринбурге для очной презентации своих сувениров экспертам.

Лучшие из сувениров, по итогам экспертной оценки, примут участие в общенациональном финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир 2022», где будут представлены изделия со всей России, сообщает Библиотечная информационная система.

Отметим, что конкурс проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Фото Библиотечной информационной системы города Кургана.