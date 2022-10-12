Курганцы узнают о традициях праздника «Покров»

В Городском садуКургана 14 октября Дом народного творчества представит жителям и гостям областного центра праздничную программу.

На праздник пригласили АНО «Братство Александра Невского». Также в этот день можно будет поучаствовать в мастер-классах «Колокольный звон», «Носи платок красиво» и «Традиционная кукла». Любой желающий сможет продемонстрировать свой платок, поскольку считается, что именно в праздник «Покров» платок приобретает особую значимость – по преданию Святая Богородица закрыла молящихся людей от бед и несчастий именно покровом.

Как сообщает Управление культуры Курганской области, в 12:00 часов начнётся мероприятие для детей, а с13:00 до 14:00 часов пройдёт музыкально-познавательная часть. Об обычаях и традициях праздника «Покров» зрители узнают от представителей районного Дома культуры Звериноголовского муниципального округа. Для гостей прозвучат колокольные звоны в исполнении художественного руководителя Зауральского отдельского Центра казачьей культуры Алексея Бунина. Помимо народных игр, ярмарки и концертной программы всех желающих ждут вкусный горячий чар из самовара и фотозоны для красивых фотографий.

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