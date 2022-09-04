Курганцы встретятся с театралами и посетят выставки

Управление культуры готовит насыщенную программу на воскресенье, 4 сентября.

Библиотека им. А.К. Югова

В 9:00 в рамках проекта «Пароль к долголетию» библиотека имени А. К. Югова проводит спортивные занятия по северной ходьбе. Бесплатно.

Курганский краеведческий музей.

В 11:00 состоится познавательное занятие «Вначале было слово». (Старопечатные книги из фондов КОКМ). Платно.

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.

С 10 до 18 часов можно посетить действующие выставки:

«В начале всех начал», Персональную выставку Василия Лесина и «Отечественное искусство XX-XXI вв.» Вход на все выставки платный.

В 13:00 состоится мастер-класс по валянию из шерсти от мастера Ксении Задориной. Платно.

Курганский областной Дом народного творчества.

С 10 до 18 часов можно посетить выставку фоторабот Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия»,

«Without limits» и «Музей музеев». Вход платный.

Курганская областная филармония.

В 18 часов в Большом зале состоится выступление Народного артиста России Олега Митяева. Вход платный.

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

Курганский краеведческий музей.

С 14:00 до 15:00 будет работать открытая площадка «Книжки-малышки» (коллекция миниатюрных советских изданий из фондов КОКМ). Бесплатно.

Курганский театр драмы.

В 15:00 в театральном дворике состоится читка книги «Чукоккала» К.И. Чуковского. Читает актриса театра Лариса Эта. Вход свободный.

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