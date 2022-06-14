Курганец Владимир Евтодеев «засветился» на федеральном телеканале

Классическая борьба и душевная песня: легендарный курганец Владимир Евтодеев «засветился» на федеральном канале «Россия 1»

29 мая популярная телевизионная программа «Песни от всей души» собрала за большим столом самых ярких исполнителей русской песни – от Кургана до самых южных границ России. А Курган в программе представил наш земляк Владимир Евтодеев.

За короткое время новое вечернее ток-шоу Андрея Малахова стало самым популярным на «втором» российском телеканале. В эфире звучат не только песни от всей души, но и интервью исполнителей, их рассказы о жизни и о том, как песни помогают жить.

– Что для меня песни? – сказал Андрею Малахову курганец Владимир Евтодеев. – Они поднимают настроение мне и тем, кто меня слушает. Я начал петь в три года. С тех пор и не расстаюсь с любимым творчеством.

Участников программы до самых глубин души задела исполненная Евтодеевым песня о калине, которая так красиво цветет по весне, и знаменитый старинный романс Петра Булахова на слова Владимира Чуевского «Гори, гори, моя звезда…». Конечно, были аплодисменты и восторженные отклики: великолепно, как здорово!

Андрей Малахов скажет так, без лишних прикрас, но от всего сердца: «Так интересно жить – и с песней, и со спортом – может далеко не каждый. Владимир Федотович доказал: возраст не старит, он помогает красиво жить дальше».

Владимиру Федотовичу Евтодееву 19 мая исполнилось 86 лет. Он много повидал в своей жизни: крутил баранку, учился, получил высшее образование. А еще – боролся на ковре. И здесь ему не было равных.

Ах, отец...

Его большая жизнь напоминает схватку на борцовском ковре. Она, как и сама греко-римская борьба (вид его единоборства), крепко держала его в своих могучих захватах, подобно одному из самых его любимых – «захвату Нельсона». Есть такой прием в греко-римской борьбе, невероятно тяжелый и даже травмоопасный, который частенько проводят борцы-тяжеловесы в партере.

– Все было – победы и проигрыши. Куда без них! Но они только закаляли меня…

К вопросу о закалке. Она началась с далекого детства. Владимир Евтодеев родился в селе Озерном, что на юге Куртамышского района. Какая красивая там природа! Не случайно известный кинодокументалист Александр Голубкин запечатлел своей кинокамерой все здешние красоты – спокойную гладь озера, пологий тобольский берег, где Владимир в детстве сиживал с удочкой. А еще березовые колки и сосновые рощи! Сейчас, говорит Владимир Федотович, красота меркнет. Но в памяти она прежняя.

– В нашей семье было девять детей: четыре мужика и пять женщин! – рассказывал мне Владимир Федотович. – Отец Федот Васильевич всегда был для нас авторитетом – крепкий, надежный, самый любимый. В 41-м мы провожали его на фронт. Мне было пять лет. Ревели. Отец взял меня на руки, прижал к себе и поцеловал. Я смотрел на плачущую маму и тоже не удержался от слез. К великому счастью, дождались отца с фронта. Уже после войны я с удовольствием впитывал всю немудреную отцовскую науку, в которой только единственная заповедь: работай, сын, трудись. Отец дожил до 80 лет. А мне сейчас 86! Невероятно! Думаю об этом, а на ум приходят строки моей любимой песни, которую я всегда пою на своих концертах:

Ах, отец! Жизнь такая вот штука.

Схожи мы и не схожи с тобой.

А теперь между нами разлука.

Может быть, Млечный путь,

Может, вечность длиной…

В недавний солнечный день 9 мая вместе со всеми участниками Бессмертного полка Владимир Федотович с братом Виктором Федотовичем и со всеми родственниками прошагал по праздничной курганской площади, высоко держа над собой этот дорогой сердцу снимок. Вот такая штука – жизнь...

Богатырь с завалинки

В спорт Володю привел отец. Он, видимо, чувствовал его стремление к физическому развитию и по этому поводу посоветовал: не теряй понапрасну время, займись гирями. Сын нашел гири и (подальше от посторонних глаз) выходил на завалинку, вскидывал их высоко над собой. Получалось неплохо. Однажды соседи подсмотрели эту силовую «репетицию», похвалили: «Ну, ты даешь!» А потом нашел единомышленников, и начали они эти гири отжимать да вскидывать. А когда Владимир стал работать молотобойцем, сделал самодельную штангу, приспособил для этого тяжелые маховики. Вот тогда душа для спорта и открылась!

Спустя много-много лет в Америке на чемпионате мира по борьбе самбо среди ветеранов, на котором он выиграл серебро, богатыря Евтодеева спросят: в каких залах начинали свою спортивную карьеру? Владимир Федотович не растерялся и произнес: «На сельской завалинке». Вряд ли переводчик смог достойно перевести на «инглиш» это наивное откровение.

На службе в армии ефрейтор Евтодеевпришел в спортивный зал, где рядком стояли настоящие гири и штанги. И уже тут началось такое! Армейский физрук построил всех крепких и выносливых в шеренгу и сказал: «Поедете бороться на первенство армии. Не сдрейфите?» – «Никак нет!» Так ротный запевала (вот откуда началась его громкая карьера певца!) познал прелести борцовского ковра. Для этого силушки у него хватало. В отсутствие спортивной экипировки вышел на армейский ковер… в трусах. Генерал Дзарасов недовольно произнес: «Что за борец такой? Немедленно одеть!» Евтодеева одели. Он выходит на ковер и тревожно думает: « Теперь только бы отбороться». Но как? Техники никакой!

– Я шесть встреч провел одним приемом: «ломал». В финале за первое место свели меня с осетином. Он сильный, на голову выше, а ноги – тоненькие. Я думаю: вот сейчас я за эти ноги ухвачусь и – «поломаю» его. Схватка 15 минут. Нас ставят в партер. Он делает мне Нельсона и так сильно перехватил шею, что я стал чувствовать, как засыпаю. Судья бьет его по рукам – он отпустил шею. И тут я «воскрес». Стало так легко, как никогда. Здесь я его и прихватил… Оставили меня на сборах. А тут конец службы. Говорят – останься. Я ни в какую. У меня большая семья, надо сено косить! И поехал домой в Курганскую область.

Евтодеев наступает и выигрывает

Много всего интересного было в жизни нашего юбиляра. Конечно же, борьба – отдельная глава. Приехал из села в Курган крепкий паренек, отслуживший в армии. Встретился с Анатолием Ивановичем Демидовым. Тот посмотрел на него: «Хочешь бороться?» А уже весь Курган был наслышан о Саше Щербинине, Юре Москвине, Вите Белом, Толе Комкине, Марке Шермане. Вместе с ними потел на жестком ковре, учился всем борцовским премудростям и Владимир Евтодеев. Демидов, будущий заслуженный тренер России, не раз ему кричал: «Уходи из обороны, наступай!» Евтодеев наступал и – выигрывал. В составе сборной области немало поездил по стране, выступал на самых различных соревнованиях, дважды выигрывал Всесоюзный чемпионат проф-союзов. Стал мастером спорта по греко-римской борьбе, а потом такое же почетное звание получил в вольной борьбе и в самбо. Благо родной брат Виктор Федотович, известнейший тренер по борьбе самбо (заслуженный тренер России!), научил его «самообороне без оружия».

...Вспоминаю давнюю встречу, когда в Кургане в спортзале «Динамо» проходил молодежный чемпионат СССР по греко-римской борьбе. И Иоганн Коткас, легенда советского спорта, олимпийский чемпион и трехкратный чемпион Европы, привез своего воспитанника. Я брал у него интервью, и эстонский богатырь попросил меня… привести его на тренировку курганских борцов. Его интересовала известная всей стране школа зауральской борьбы, которую создал Анатолий Иванович Демидов. Я привел его в спортзал на Первозаводской улице. Гость тихо сидел на неудобной низенькой скамеечке, внимательно смотрел на борцов, которые демонстрировали жесткую схватку в стойке и в партере. Я поинтересовался у него: «Кто особенно понравился?» ЭстонскийПоддубный указал пальцем на Евтодеева...

Когда он поёт — все плачут

Характер Владимира Федотовича непростой: жестковатый, но справедливый! Он никогда не даст в обиду себя и тех, кто нуждается в его помощи. Упрям, резок, но одновременного добр и мягок Все удивляются его настойчивости.вспоминают, как он, уже взрослый человек, поставил перед собой цель получить среднее образование, а затем обязательно – высшее. Он, имевший за спиной всего четыре класса, сел за «парту» вечерней школы вместе с молодыми людьми и учился, учился и учился. Окончил десять классов, а потом, как он с улыбкой говорит, «без отрыва от производства» окончил Курганский сельхозинститут. Работал агрономом в селе Прорыв, «воевал» за справедливость, тянулся к молодежи, чтобы отучить от лихого деревенского безделья, которое порой вело к пьянке и криминалу. Чтобы сделать жизнь на селе интересной, организовал секцию борьбы и художественную самодеятельность, создал народную дружину. И потянулись к нему ребята.

Всюду чувствуется тот самый непреклонный характер Евтодеева. Когда ему было за 60. а потом и под 70, вместе с ветеранами борьбы участвовал во многих соревнованиях по греко-римской борьбе – от крупнейших российских до чемпионатов мира. Кстати, за успешное выступление на ветеранском чемпионате мира по самбо в Америке Владимиру Федотовичу присвоено звание «Мастер спорта международного класса». Такие успехи были частыми. Потому что считал: так и не иначе надо жить в старости: не сидеть на скамейке, а идти вперед и не проигрывать. Быть таким Владимиру Федотовичу помогает дружба с борцами. Вместе с ними он многие годы спешит в спортивный зал, чтобы размять спину, почувствовать силу в своих могучих руках.

Отдельной главой можно было рассказать еще об одном и, пожалуй, все-таки главном увлечении Евтодеева. Он великолепно поет. Поет так, что от его пения у иных его поклонников выступают на глазах слезы. Он стал лауреатом многих городских и областных конкурсов, выступал на фестивалях Южно-Уральской железной дороги, имеет за это медали и грамоты.

– Любовь к песне у меня от моей монотонной водительской работы. Я работал водителем на молоковозе. Дорога длинная и однообразная. Вот я и пою: «Гори, гори, моя звезда». Потом вышел на сцену…

Восторженный человек, этот Владимир Федотович Евтодеев. Жизнь ему явно к лицу. Поэтому сегодня все его родные и многочисленные друзья – «братья по ковру и по сцене» – желают ему одного: живи молодым!

Вячеслав Аванесов.

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