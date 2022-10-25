Курганская «Блондинка в законе» сыграет журналистку в популярном сериале на ТНТ

Уроженка Кургана Марина Доможирова сыграет журналистку Наталью в третьем сезоне комедийного сериала «Девушки с Макаровым».

Новые серии вышли на телеэкраны 24 октября. На службу в РОВД Бутово вернулись обаятельные герои, которых благодаря первым двум сезонам ситкома полюбила огромная аудитория: брутальный оперативник Павел Макаров (Павел Майков) и четыре его подопечные – лейтенантки Синицкая (Валерия Астапова), Туркина (Алевтина Тукан), Попова (Влада Ермолаева) и Верба (Елена Полянская). Они продолжают бороться с преступностью на улицах Москвы и разбираться в своей личной жизни, используя самое верное средство – юмор.

Дарья Безверхая, младший менеджер регионального отдела PR ТНТ, рассказала, что уроженка Кургана Марина Доможирова за свою карьеру сыграла в большом количестве фильмов и сериалов. Из наиболее ярких работ актрисы можно выделить следующие проекты: «Универ. Новая общага», «Шаман», «Скорая помощь», «Лихач».Известность к актрисе пришла не только благодаря ролям в популярных сериалах, но и по причине поразительного сходства с голливудской «Блондинкой в законе» Риз Уизерспун.

На своей странице в соцсети «Вконтакте» актриса Марина Доможирова поздравила с премьерой всех участников творческого коллектива и добавила: «Моя Наталья будет ждать вас в третьей серии, если я ничего не путаю!»

Фото со страницы Марины Доможировой в соцсети «Вконтакте».

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