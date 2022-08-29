Курганская филармония ведёт набор в Академию волонтёров-2022

Академия волонтёров Курганской филармонии «Созвучие» была создана в сентябре 2019 года. Волонтёры (Академики) всё это время остаются добрыми друзьями и незаменимыми помощниками филармонии. Волонтёры пропагандируют классическую музыку, помогают расширить круг просвещённых любителей высокого искусства и привлечь на концерты новых слушателей.

В свою команду филармония приглашает всех желающих. «Если тебе интересна работа со слушателями, музыкантами и гостями Курганской филармонии, в частности, помощь в организации, подготовке и проведении концертов и фестивалей в филармонии, ты открытый, коммуникабельный человек, готовый добавить в свою жизнь абсолютно новые ощущения от встречи с классическим искусством, то мы с радостью ждем тебя!» - призывают желающих организаторы на странице Академии волонтёров Курганской филармонии в ВКонтакте. Возраст не ограничен. Встречи пройдут с 5 по 8 сентября в 17:00 в Камерном зале Курганской филармонии. На них организаторы проведут экскурсию и расскажут о самых крутых проектах филармонического сезона и о самой деятельности Академии волонтёров.

На странице Академии волонтёров Курганской филармонии можно заполнить анкету https://vk.com/club213961838?w=app5619682_-213961838 и стать частью дружной команды.

Информация предоставлена Академией волонтёров Курганской филармонии. Фото Николая Пушилина