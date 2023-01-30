Курганская команда КВН впервые пробилась в высшую лигу

Курганская команда «Джентльмены удачи» впервые стала участником Высшей лиги фестиваля Клуба весёлых и находчивых, который завершился в Сочи.

Молодёжный портал Зауралья prospekt45.ruсообщает, что в фестивале, который проходил в течение 10 дней, участвовали более 400 команд из России и даже из ближнего зарубежья. Однако до финала удалось добраться только 20 командам, в том числе и курганским джентльменам.

Лидер команды Алихан Шериев считает, что впереди предстоит много работы, но главное сейчас – найти спонсора.

Ранее команда становилась чемпионом официальной региональной лиги «ЗАПСИБ» МС КВН сезона 2022 (Тюмень), полуфиналистом Первой Телевизионной лиги МС КВН сезона 2022 (Пермь), вице-чемпионом Телевизионной Международной лиги МС КВН сезона 2021 (Смоленск).

В социальных сетях мнения по поводу успеха курганской команды разделились. Одни утверждают, что ребята молодцы, другим выступление наших земляков показалось не достаточно смешным.

Фото с социальной страницы команды «Джентльмены удачи» в соцсети «Вконтакте».

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