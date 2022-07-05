Курганская молодёжь сделала фото военного времени и подготовила костюмы в стиле диско

В Центральном парке культуры и отдыха Кургана 2 июля в честь городского праздника «День молодёжи – 2022» прошла яркая программа с конкурсами, творческими номерами и разнообразными интерактивными площадками.

Работали разнообразные площадки и проходили мастер-классы от представителей молодёжных и общественных объединений, муниципальных организаций города Кургана, партнёров праздника.

Юные жители города могли принять участие в детских конкурсах - лабиринт, метание колец, «горячая картошка» с мягкими мячами, бросание шаров в корзины и других. Также на площадках все желающие смогли научиться плести косы, рисовать свою собственную поздравительную открытку, складывать красивое яркое оригами.

Для более старших представителей молодёжи работали такие площадки, как настольный теннис, футбол, волейбол, тхэквондо, армрестлинг. Городской исторический центр «Звезда» представил курганцамсвою фотозону в стилистике военного времени. На данной площадке также можно было потренироваться в разборе/сборе автомата Калашникова, поучаствовать в соревнованиях танками Т-72, Т-90 на радиоуправлении.

Почувствовать себя участником истории, вспомнить молодость или детство, побыть в интерьере разных времён стало возможным благодаря интерактивному музею «Время», сообщили в пресс-службе администрации города. Жители города Кургана смогли примерить одежду из прошлого, поиграть на старинных музыкальных инструментах, сфотографироваться на память.

Курганский Комикс Клуб представил свою площадку для ребят разных возрастов. На ней школьники могли порисовать комиксы, поговорить о своих любимых героях, почитать комиксы или купить открытки, уточнили в пресс-службе муниципалитета.

За выполнение разных заданий на площадках выдавались жетоны, которые позже можно было обменять на ценные призы и подарки.

В течение дня юные жители Кургана смогли почувствовать себя настоящими сыщиками, окунуться в загадочную атмосферу и весело провести время с друзьями, раскрыть множество тайн, поучаствовав в занимательномквесте от Курганского Дома молодёжи под названием «Тайна города К.». Первое место в нем заняла команда экономистов города К., второе – «Милые чебурашки», третье место – команда «Поднебесье».

Также на главной сцене парка прошла незабываемая вечеринка «В стиле времени» и конкурс дефиле в заранее подготовленных костюмах на темы диско, стиляги, стиль 90-х. Победителем вечеринки «В стиле времени» в номинации «Стиляги» стала Елизавета Васильева. В номинации «90-е» первое место завоевала Екатерина Евсеева.

Кроме того, курганцы могли принять участие в танцевальномбаттле, поиграть в веселые игры и увидеть различные музыкальные номера.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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