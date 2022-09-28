Курганская областная филармония открыла Фестиваль Шостаковича

В Курганской областной филармонии 27 сентября состоялся Вечер камерной музыки в рамках «IX Всероссийского музыкального фестиваля имени Д.Д. Шостаковича в Кургане». На сцене прозвучали произведения британского композитора и друга Шостаковича - Бенджамина Бриттена, соната самого Дмитрия Дмитриевича. Концерт был открыт сюитой для виолончели соло «2ramm», которую написал Тихон Хренников-младший.

Тихон Хренников-младший написал сюиту специально по заказу Александра Рамма, ему же и посвящено произведение. Сюита состоит из пяти разнохарактерных пьес, объединённых одним главным лейтмотивом-темой, ноты которой состоят из всех букв имени Александра Рамма – Sasha Ramm (ноты в музыке обозначаются буквами). Александр рассказал, что дружбе с Тихоном Хренниковым-младшим уже 15 лет – с момента поступления в консерваторию в 2007 году. Сейчас они дружат семьями, их дети играют вместе. Для написания сюиты представился удобный случай. Тихон Хренников участвовал в конкурсе Союза композиторов «Ноты и квоты», в котором позже и победил. Суть конкурса в том, что играющие музыканты заказывают у друзей-композиторов сочинения. Сюита раскрывает в полной мере возможности виолончели. Каждая пьеса отличается от предыдущей, каждая играется по-особенному. Зрители сидели, затаив дыхание, и наблюдали за ловкими движениями виолончелиста. Заметно, насколько сильно Александр Рамм чувствует эту сюиту.

После «2ramm» на сцене прозвучала соната для виолончели и фортепиано ре минор в четырех частях. Единственная соната Шостаковича для виолончели и фортепиано была написана в 1934 году, является камерным произведением. Помимо сонаты для виолончели композитор написал ещё два концерта с оркестром, но в рамках вечера камерной музыки идеально подошла именно соната. Она была написана ещё юным Дмитрием Шостаковичем. В произведении он обращается к классическим формам, вплоть до повторения экспозиции первой части. «Чистота» произведения достигается мелодичностью, ясностью и естественностью музыки, но при этом все глубинные смыслы сохранены. Во второй и четвёртой части отчётливо заметен тот самый гротескный юмор композитора, уже ставший его визитной карточкой. Побочная тема первой части сначала проигрывается фортепиано, а затем подхватывается виолончелью – перекликание создаёт волшебный образ, который хочется сохранить. Каждый в зале с замиранием сердца слушал сонату, улавливая каждый мотив. Произведение избавлено от трагедии, рассказывает о мироощущении 28-летнего композитора. Нежная, красивая, в большинстве своём светлая по настроениям, но в то же время передающая некую меланхоличность - соната отразилась на лице зрителей улыбкой, вызвала бурю эмоций. Некоторые уловили ностальгическое настроение и перенеслись в теплые деньки прошлого.

Партнёром по игре на сцене стал Филипп Копачевский. Он отметил, что благодаря программе Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны», в рамках которой проходит Фестиваль Шостаковича, музыканты могут играть разными составами. «Доставляет большое удовольствие играть с разными людьми и в разных компаниях – в дуэтах, трио, квартетах. Это воспитывает уши и не замыливает взгляд, ведь многие сочинения раскрываются по-новому благодаря игре с другими музыкантами», - поделился пианист.

В юности Филипп Копачевский стал стипендиатом фонда имени М.Л. Ростроповича, с которым впоследствии путешествовал по миру и давал концерты в Лондоне, Париже и во многих городах России. «У меня были незабываемые впечатления не только от работы с ним, но и от него как человека, потому что он сочетал в себе абсолютную гениальность, но при этом был простым в общении», - поделился воспоминаниями Филипп Копачевский. Пианист как-то за один вечер сыграл три фортепианных концерта Чайковского и за два вечера – пять концертов Рахманинова: «Это возможность и для себя, и для публики прожить жизнь композитора. Зритель может видеть, как Чайковский, например, менялся на протяжении всей жизни: в первом концерте он один, во втором – совершенно другой, а в третьем уже появляется что-то более мрачное. При исполнении одного концерта появляется полное понимание другого. Такая же ситуация и с сюитами Бриттена. Это огромная работа».

После исполненной сонаты концерт прервался на антракт. Вторая часть мероприятия состояла из сюиты для виолончели соло №1 и сонаты для виолончели и фортепиано. До мажор Бенджамина Бриттена.

Концерт посвящён дружбе Дмитрия Шостаковича и Бенджамина Бриттена. Александр Рамм рассказал: «Я откликнулся на это предложение с большим воодушевлением, потому что Бриттен – это моя любовь последние лет 8, примерно с тех пор, как я услышал и выучил первую сюиту. Влюбился без памяти. Сыграл и записал все три сюиты, написанные Бриттеном». Музыкант добавил, что его привлекают многогранность, интеллектуальность и душевность в музыке.

Александр Рамм рассказал о своём инструменте, который он назвал итальянским именем Алессандра: «Он особенный тем, что был создан не 300 лет назад, а 13. В 2009 году его изготовил теперь уже мой близкий друг по имени Габриэль Джебран Якуб, сам виолончелист. Может быть, поэтому его виолончели получаются особенными – он знает, что нам, виолончелистам, нужно. Я счастлив, что судьба мне послала его и его работу, которая помогает каждый раз, когда выхожу на сцену. Инструмент мне помогает в полной мере достичь всех музыкальных задач, которые я себе ставлю».

Виолончелист отметил, что Шостакович и Бриттен, несмотря на похожий путь развития музыки, являются самобытнейшими композиторами. Каждый из них имеет свой стиль и язык, благодаря чему они и остаются на сцене, их до сих пор играют. Их музыка гениальна. «Это величайшие имена, оставившие наследие, которое будут играть сколько существует человечество», - восторженно отметил Александр Рамм.

После окончания концерта музыканты на бис сыграли часть сочинения Бенджамина Бриттена, публика восторженными аплодисментами просила Филиппа и Александра вернуться на сцену.

Анастасия Пережегина. Фото автора.

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