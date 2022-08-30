Курганские артисты выразили поддержку Владимиру Путину и Вооружённым Силам

Z-концерт в поддержку спецоперации по защите Донбасса, проводимой нашими войсками на Украине, состоялся на Троицкой площади Кургана 30 августа.

На сцене выступили курганские творческие коллективы и солисты, они исполнили народные и патриотические песни. Много добрых слов было сказано в поддержку российских солдат, которые сегодня защищают право жителей Донбасса на мирную жизнь, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Будущее страны зависит от каждого из нас, от нашей гражданской позиции, – отмечалось во время концерта. – Мы собрались здесь, чтобы выразить поддержку нашему Президенту России Владимиру Путину и Вооруженным Силам нашей страны. Сегодня наши герои – те, кто защищает родную землю, жителей Донецкой и Луганской народных республик. Сейчас все наши мысли – с воинами, участвующими в специальной военной операции по защите Донбасса. Во всех регионах страны идет сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса и Курганская область – не исключение. Мы – многонациональный народ и соединены единой судьбой, мы выстоим, потому что наше дело – правое».

Фото с сайта администрации города Кургана.