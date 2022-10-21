Курганские бабушки и дедушки ходят в Юговку на компьютерные курсы и концерты

На входной двери Курганской областной универсальной научной библиотеки имени А.К. Югова появилась необычная наклейка «Одобрено старшим поколением». Это означает, что Юговка заботится о своих читателях старшего возраста.

Всероссийская акция «Одобрено старшим поколением» действует не первый год. Она помогает среди множества организаций и пространств находить те, которые поддерживают, помогают и предоставляют новые возможности самореализации старшему поколению.

В библиотеке имени А.К. Югова регулярно проходят живые и виртуальные концерты, выставки, встречи, лекции для наших гостей старшего поколения.

Также в Юговке есть информационно-консультационный компьютерный курс «Пароль к долголетию». Курс создан специально для пожилых людей, с целью обучить их азам работы с компьютером.

А уже в эту субботу виртуальный концертный зал Юговки приглашает на онлайн-концерт «Танго… Танго… Танго». В 11:00 жаркие аргентинские мелодии исполнит современный российский танго-оркестр Solo Tango Оrqesta. Коллектив был создан в 2010 году, дебют коллектива состоялся на фестивале «Ночи Милонгеро» в Москве.

В программе концерта произведения Астора Пьяццоллы – аргентинского композита второй половины XX века, чьи сочинения обогатили жанр танго, наполнив его элементами джаза и классической музыки.

Фото Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова.

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