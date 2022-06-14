Курганские дети и их родители посмеялись над похождениями Петрушки и его друзьями

На открытой площадке у Дворца культуры машиностроителей первого июня состоялась премьера нового уличного спектакля театра кукол «Гулливер» «Петрушка-ураган из города Курган».

Режиссер-постановщик - петербуржец Всеволод Мизенин из театра «Папьемашенники» - нового поколения бродячих потешников, глумотворцев и скоморохов — который занимается петрушечьим ремеслом уже 17 лет.

«Несмотря на небольшие технические неполадки, которые неизбежны во время премьеры, мне за спектакль не стыдно. Я думаю, что если ребята попадут на фестиваль, посвященный именно Петрушке/, то это будет выглядеть достойно. Плюс они его еще наиграют, потому что у ребят отличные данные для петрушечников, для кукольников, они много импровизируют, не боятся этого делать, а это пусть к успеху в петрушечном ремесле. Это отличная команда, никакого нафталина, никакой тоски зеленой, как это часто бывает в государственных театрах. Все бодрые, веселые, все готовы помогать. Нам очень помогал и бутафорский цех, за что очень благодарны им, и швейный. И с актерами было очень приятно работать, потому что молодые, заряженные на работу, на творчество. Я получил просто колоссальное удовольствие», - поделился режиссер-постановщик.

Режиссер привез в Курган только «голую» идею, то есть желание поставить уличный спектакль о приключениях Петрушки. Набор сцен был классическим: Петрушка, он же Петр Петрович Уксусов, покупает коня, попадает к доктору, женится. Режиссер поставил задачу для себя и труппы показать Петрушку «неприглаженным», но при этом соблюсти баланс старой школы, традиций, канона и свежих идей, новизны постановки. В спектакле задействованы актеры театра кукол «Гулливер» Анна Лазарева, Сергей Котельников, Артур Алексеев, Егор Неустроев, Александра Зацепилина и Екатерина Блажнова.

«Это позитивный хулиган. Все сочетаемо. Все, что не сочетается в жизни в Петрушке сочетается. Хаос и рациональное зерно, хулиганство, но при этом и разумная подача себя. Самое сложное в нем - отпустить себя и позволить себе жить очень нелогично, то есть жить вне логики. И на репетициях какие-то парадоксальные вещи возникали, какие-то импровизационные куски, я порой сама от себя не ожидала такого. Однажды был такой момент, я поймала себя на мысли, что я веду Петрушку и он на ширме творит, что попало и мне от этого так смешно. Но в то же время я понимала, что это я его веду, но я не могу его остановить, потому что его несет. И я от этого не могу перестать смеяться, и у меня такое раздвоение личности, но при этом абсолютное слияние. Так что спасибо Петрухе, что он меня этому научил», - рассказала актриса театра кукол «Гулливер» Анна Лазарева, исполнившая на премьере роль Петрушки.

Некоторую сложность у актеров вызвала работа над пищиками — специальными устройствами для изменения голоса. Но в результате актеры преодолели все трудности, а голоса актеров получили высокую оценку как постановщиков, так и зрителей. Над сюжетными перипетиями курганско-петербуржской петрушечьей комедии смеялись и дети, и родители, каждый танец и погоня воспринимались на ура, появление каждого нового загадочного существа воспринималось с огромным интересом и восторгом. Особую атмосферу создавало музыкальное сопровождение, написанное специально для постановки.

«Спектакль этот традиционный все-таки и музыкальное сопровождение мы постарались сделать максимально традиционным, поэтому в одном составе у нас скрипка, в другом — балалайка. И я старался дать актером традиционное ощущение игры, оно отличается от классического. Там другой подход к строению музыки, к звукоизвлечению. Я постарался сделать так, чтобы характер музыкального сопровождения соответствовал характеру спектакля. И на мой взгляд, у нас получилось это неплохо. Сейчас были некоторые сложности со звуком, но мы их исправим, все будет хорошо. Мне понравилось очень. Настроение хорошее, атмосфера такая, как мы и планировали, как задумывали», - поделился музыкальный оформитель спектакля Иван Кузьмин из Санкт-Петербурга.

Театра кукол «Гулливер» приглашает всех курганцев на последующие показы уличного спектакля «Петрушка-ураган из города Курган».

Василий Малухин. Фото автора.