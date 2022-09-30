Курганские дети помогли подружиться Мыцику и Кыцику

У одинокой тетушки Марины завелся дома маленький смышленый мышонок по имени Мыцик, который грызет ее вещи и продукты, особо уважает сосиски и сыр «Российский». Тетушка хочет избавиться от него и однажды приносит домой кота Кыцика. Но происходит нечто невероятное, кот и мышонок становятся лучшими друзьями, а тетушке не остается ничего иного, как тоже с ними подружиться.

В спектакле заняты три актера — Сапар Мапенов, Нурсултан Калкабек и Алексей Васильев. Каждый из них в постановке исполняет по две роли.

«Для ваших маленьких детей мы привезли спектакль «Кошки-мышки». Этот спектакль рассказывает о дружбе и взаимовыручке, а это всегда актуально, наши дети должны знать, как важно поддерживать друг друга. А еще в этом спектакле затронута тема одиночества. В нашем театре спектакль был поставлен в 2017 году. Мы ставим спектакли и по нашим национальным сказкам, но этот показывает общенациональные ценности. Я играю две роли - тетушки Марины и ее племянника, который ее очень любил. Ее, к сожалению, не стало. Он с друзьями приходит забрать ее вещи и очень тепло и нежно ее вспоминает», - поделился актер Северо-Казахстанского областного театра кукол города Петропавловска Сапар Мапенов.

Режиссером-постановщиком спектакля стал Григорий Лайко, художником Татьяна Мельникова, а музыку написал Игорь Рогалев.

Приезд петропавловских кукольников организован в рамках обменных гастролей с Курганским театром кукол «Гулливер».

«Между главами двух наших государств подписан меморандум о сотрудничестве, обмене опытом. Такое же соглашение подписали ваш губернатор и аким нашей области. Работников культуры это тоже касается. Такой обмен — это прежде всего общение между актерами. У нас есть спектакли на русском языке, один из них мы и привезли. Нас очень радушно встречали, с балалайкой и пирогом. Когда у вас проходит театральный фестиваль, «Гулливер» всегда нас приглашает, мы всю труппу хорошо знаем, у нас тесный контакт», - отметил директор Северо-Казахстанского областного театра кукол.

Гастролеры отыграли два спектакля, зрителями которых стали школьники младших классов курганских гимназий и школ. Весь спектакль дети смеялись над приключениями героев, подбадривали и подсказывали, что делать. В конце спектакля актеров ждали долгие аплодисменты и, конечно, цветы. В ответ петропавловцы подарили театру кукол «Гулливер» тростниковую куклу по имени Айсуру, одетую в национальный казахский костюм.

Василий Малухин. Фото автора.

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