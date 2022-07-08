Курганские дети промокли, но не отказались от участия в конкурсах

В 14:00, как по заказу, в Кургане начался сильный дождь. Именно на это время сотрудники областной детско-юношеской библиотеки имени Потанина запланировали начало праздника Ивана Купалы на курганском пляже «Бабьи пески». Тем не менее, это не стало преградой ни для организаторов, ни для отважных курганских ребятишек.

«Раз мы детская библиотека, изюминкой мероприятия мы сделали сказочных героев. У нас здесь Кикимора, Баба Яга, Леший, замечательная Русалка, которая своим блестящим нарядом заманивает к себе участников праздника. Мы наплели венки, которые запускаем в воду, чтобы исполнились наши желания. А желания у нас, чтобы развивалась библиотека и, конечно, наша Курганская область, которая становится сейчас одной из самых красивых», - рассказала директор библиотеки Алена Сидорова.

Организаторы черпали идеи конкурсов из книг по фольклору, основывались на народных традициях. Несмотря на то, что приглашение на праздник было размещено только в социальных сетях, гостей пришло достаточно. Дождь внёс, конечно, свои коррективы в планы организаторов. Так, пришлось отменить шоу мыльных пузырей. Но мокрые и уставшие ребятишки не сильно расстроились. Они с удовольствием собирали папортник, плели венки, на скорость поливали молодую березку.

«Я сегодня играла и веселилась, мне очень понравился праздник. Я обязательно приду на него в следующем году. Наша команда победила во многих конкурсах», - поделилась активная участница конкурсов, ученица гимназии №47 Настя Осельская.

После пляжа праздник переместился в Центральный парк культуры и отдыха, где всех пришедших радовали артисты творческих коллективов Половинского района. Завершением праздника стало выступление московской группы «Калина Фолк».

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина

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