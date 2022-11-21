Курганские девушки устроили фотосессию в платках

В Курганском областном Доме народного творчества 25 ноября начнёт свою работу выставка «Мир под платком».

Женщины разных возрастов и профессий на фотосессиях с платком смогли раскрыться и показать очарование каждого платка. Фотовыставка реализуется в рамках проекта «Платок – вязь времён» Курганского регионального отделения «Союз женщин России» и Библиотечной информационной системы города Кургана. Он стал победителем в конкурсе молодёжных проектов «Творим добро» и призван показать разнообразие, красоту, колорит платков разных национальностей и их применение в современном гардеробе, сообщили в пресс-службе управления культуры. Стоит заглянуть. Снимки получились очень яркие и интересные. Возможно, на фото вы найдёте кого-то из своих знакомых.

Выставка продлится до 10 декабря. Справки по телефону 8(3522)46 44 16.

Фото предоставлено управлением культуры Курганской области.