Курганские «Джентльмены удачи» выступят в финале официальной региональной лиги Международного союза КВН

Курганская команда КВН «Джентльмены удачи» вышла в финал официальной региональной лиги Международного союза КВН «Запсиб».

Полуфинал состоялся в конце прошлой недели в Тюмени, наши парни подготовили интересное приветствие, успешно выступили в музыкальном биатлоне и музыкальном фристайле. «Джентльмены удачи» одержали победу.

«14 октября наша команда сыграла в полуфинале официальной лиги МС КВН «Запсиб», где заняла первое место. Нашими соперниками стали команды из Новосибирска, Татарска и Екатеринбурга. Подготовка была достаточно сложной, но мы справились! Благодарим за поддержку наших болельщиков: и тех, кто был в зале, и тех, кто болел дистанционно. Это очень чувствовалось и придавало сил!» — цитирует капитана команды Алихана Шериева Молодёжный портал Зауралья.

В финале встретятся: «Джентльмены Удачи» (Курганская область), «Алое Лера» (Тюмень), «Гагарин» (Новосибирск), «Обское море» (Новосибирск), «Хелена го на картинг» (Челябинск).

Фото из группы vk.com/kvntmn.

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