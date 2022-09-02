Курганские фотографы покажут разнообразие культур и традиций народов России

Увлекающихся фотографией жителей Курганской области приглашают к участию в VI международном фотоконкурсе «Русская цивилизация». В работах должно быть отображено разнообразие культур и традиций народов России.

С 5 сентября до 5 октября все желающие смогут загружать свои снимки на портал фотоконкурса. Каждый может представить до пяти снимков, созданных за последние пять лет в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва».

Впервые в этом году в фотоконкурсе могут принять участие школьники от 7 до 17 лет включительно в номинации «Детский взгляд».

В п2021 году участниками конкурса стали более пяти тысяч человек из 77 стран мира, они прислали почти двадцать три тысячи фоторабот.

Награждение победителей VI международного фотоконкурса «Русская цивилизация» состоится в Москве. Пресс-служба губернатора Курганской области сообщает, что по традиции лучшие работы можно будет увидеть на улицах столицы. Ранее интересные снимки были представлены в галерее, расположенной на территории храма Христа Спасителя, а также в столичных парках и галереях.



Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.