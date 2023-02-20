Курганские команды КВН «Лебедевка KZ» и «Трикотаж» покорили судей артистизмом и чувством юмора

Студенческие и корпоративные команды весёлых и находчивых из Курганской и Тюменской областей 17 февраля соревновались в номинациях: новички и опыт. Каждый из 15 коллективов подготовил приветствие, посвящённое юбилею региона.

В номинации новички смешнее всех оказалась команда «Трикотаж» из Курганского педагогического колледжа. На втором месте – «21 дубль» из Курганского государственного колледжа, на третьем – команда Курганского базового медколледжа «Белый юмор», сообщает Молодёжный портал Зауралья.

«В нашем зале сегодня было очень дружно, мы слушали команды поддержки, которые болели не только за команды своих учебных заведений, но и за остальных участников. Это говорит о том, что вы классные, вы подарили настоящий праздник. С шутками, с юмором поздравили нашу область с юбилеем! Я знаю, что такое выступать на сцене и как это непросто. Шутите, веселитесь и, самое главное, кайфуйте от того, что вы делаете!» – обратился к участникам игры член жюри фестиваля, заместитель директора Департамента образования и науки Курганской области Иван Хлебников.

Среди опытных кавээнщиков победителями стали «Лебедевка KZ» (Курган), на втором месте – «Дачный кооператив» (Курган), замкнули тройку лидеров ребята из команды «Угол» (Лебяжьевский округ).

Фото с сайта prospekt45.ru

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