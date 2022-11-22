Курганские красавицы устроят дефиле в платках

Курганских девушек научат красиво завязывать платок. Стилисты покажут, как этим аксессуаром можно гармонично дополнить образ.

Некоторые варианты уже готовы, ознакомиться с ними можно на фото в областном Доме народного творчества. Здесь открывается фотовыставка Алексея Черникова «Мир под платком». Моделями стали женщины разных возрастов и профессий: представительницы образования, медицины, политики, а также школьницы, артистки и бизнес-леди.

Пройдёт дефиле, посетители узнают, какие платки и шали создают и носят в Зауралье. Современный взгляд на дизайн платка представят участники конкурса эскизов «Современный платок». Награждение победителей конкурса состоится во время торжества, сообщили в Библиотечной информационной системе.

Частью фольклорного праздника «Узоры мира», который стартует 25 ноября в 16:00 часов, станет концерт ансамбля «Цветень». Гости смогут не только спеть с любимыми артистами, но и станцевать.

Праздник платка станет завершением проекта Курганского регионального отделения Союза женщин России и Библиотечной информационной системы города Кургана «Платок – вязь времён». В рамках проекта прошёл ряд лекций по истории платка, состоялись мастер-классы по батику и практикум по созданию модного образа при помощи платка.