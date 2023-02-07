Курганские мастера создали из лоскутов ткани летопись области

В областной филармонии презентовали «Лоскутную летопись Курганской области».

В январе Дом народного творчества запустил региональный проект «Рукотворное наследие», который посвящен 80-летию Курганской области.

К участию пригласили мастеров традиционных народных художественных ремесел. Они вручную создавали фрагменты своего региона в лоскутной технике. Как уточнили в пресс-службе управления культуры, каждый из них уникален, поскольку отображает самые значимые события из жизни округа. Здесь природное наследие: озера, реки, животные и растения, занесенные в Красную книгу Курганской области. Брендбуки, гербы, портреты знаменитых земляков, национальные праздники и фестивали.

Полотно презентовали на торжестве, посвященном юбилею региона, 6 февраля. «Лоскутную летопись Курганской области» можно будет увидеть в областном Доме народного творчества после 20 февраля.

Фото Николай Пушилина.