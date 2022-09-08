Курганские музыканты готовятся к IX фестивалю Шостаковича

«IX Всероссийский музыкальный фестиваль имени Д.Д. Шостаковича в Кургане» пройдёт в Курганской областной филармонии с 25 сентября до 5 октября. По этому случаю художественный руководитель филармонии Сергей Потапов провёл пресс-конференцию.

Не все знают историю возникновения фестиваля. Оказывается, путь к увековечиванию памяти в музыке был тернистым. В 2000 году Мстислав Ростропович приехал в центр Илизарова с пациентом. Затем на встрече с чиновниками и культурными деятелями он увидел альбом художника Германа Травникова. После вся встреча перенеслась к художнику. Там Сергей Потапов рассказал знаменитому гостю о том, что хочет организовать фестиваль имени Шостаковича, объяснил, что ему не разрешили. В тот момент вокруг сидела почти та же компания, которая их и не поддержала. Мстислав Ростропович по приезду в Москву позвонил министру культуры и попросил поддержать увековечивание памяти великого композитора. После этого ситуация и разрешилась. «А мы с Ростроповичем после этого поехали в гостиницу Славянка и полночи составляли программу первого фестиваля. Мы понимали, что всё должно быть создано определённым образом – фестиваль войдёт в историю», - рассказал Сергей Сергеевич.

Каждый последующий фестиваль продумывается во время проведения предыдущего. Планы на юбилейный фестиваль уже есть, но это большая тайна. А что касается девятого - внимательные слушатели могут заметить, что исполняемая на прошлом фестивале 14 симфония Шостаковича была посвящена композитором Бенджамину Бриттену, очень близкому другу. В новой программе запланировано много сочинений Бенджамина Бриттена, поскольку этот фестиваль посвящён уникальной дружбе двух национальных гениев, которые по-своему отразили коллизии тяжёлого, трагичного двадцатого столетия.

«Эти люди существовали в разных мирах, их разделял железный занавес. Тем не менее они хорошо знали музыку друг друга, а в 1969 году встретились на премьере первого концерта Шостаковича в Лондоне. Исполнителем был легендарный Мстислав Леопольдович Ростропович, с именем которого связан Курганский фестиваль – без его помощи он бы не состоялся. После этого произошла встреча. Шостакович вдруг стал жаловаться «Слава, ты знаешь, у меня весь бок в синяках». «Дмитрий Дмитриевич, вы что, упали?» - «Нет! Но когда Бену что-то очень нравилось, как Вы исполняете, он меня всё время тыкал в рёбра». Такое непосредственное было выражение восторга», - поделился Сергей Потапов удивительной историей.

Мстислав Ростропович, как и его жена, после этого вошли в этот круг друзей. Они встречались компанией шесть раз за границей, а затем Бенджамин Бриттен был в гостях у друзей-композиторов на Кавказе, когда Шостакович болел и не мог выехать. Умерли они с разрывом в 16 месяцев.

«Дмитрий Шостакович, - как рассказывает Сергей Потапов, - говорил своему другу: «Ты, Бен, у нас большой композитор, а я маленький». Кургану посчастливилось, что в нём встретились три великих личности: гений ортопедии, гений музыки и гений исполнительского искусства – Илизаров, Шостакович и Ростропович. 52 года назад в Кургане случилось событие, когда встретились три великих человека, которые дали Кургану культурное развитие. Я с удовольствием наблюдаю за появлением новых объектов – памятников, арт-объектов. Я уверен, что в Кургане должен быть памятник, созданный этим трём великим деятелям. Курган обретает своё культурное лицо посредством фестивалей благодаря соблюдению культурной и просветительской традиций».

Фестиваль играет большую роль в культурном и историческом наследии. А такие встречи позволяют культурно просвещаться, узнавать композитора с другой стороны. Сергей Сергеевич всю свою жизнь посвятил музыке – и глаза его загораются, когда он рассказывает о фестивале. Это прекрасно.

Анастасия Пережегина. Фото автора.