Курганские осуждённые устроили дефиле и испекли ягодный пирог

Осужденные ИК-4 и ИК-7, участвующие в конкурсе «А ну-ка, девушки!», прошли пять испытаний.

В конкурсе «визитная карточка» интересно представила себя и свои увлечения Татьяна Д, отбывающая наказание в ИК-7. В образе жительницы Индии она рассказала, что эта страна очень близка ей по духу. Участница считает себя творческим человеком: занимается вокалом, была организатором выставок, концертов, фестивалей. После отбывания наказания планирует нести творчество в массы, а пока уделяет ему все свободное время. Мечтает, чтобы как можно больше людей осознали главные жизненные ценности: взаимопомощь и любовь.

В творческом конкурсе участницы представили песни, танцы, театральные миниатюры. Одна из осужденных прочитала стихи собственного сочинения о малой родине – селе Белозерское. Она восхищается прекрасными пейзажами и традициями народа, которые отражают национальный русский характер – гостеприимство, трудолюбие, открытость.

На следующем этапе участницам нужно было выбрать страну или регион России и раскрыть национальный колорит этих мест. Конкурсантки посвятили свои выступления Армении, Индии, России, Татарстану и Северной Осетии. Они рассказали о природных достопримечательностях регионов и стран, продемонстрировали национальные костюмы.

К конкурсу «Хозяюшка» осужденные приготовили десертные блюда. В ИК-4 на суд жюри представили пахлаву, ягодный пирог и желейный торт «Дары природы». В ИК-7 изготовили вегетарианские сладости, испекли каравай и армянское печенье «гата».

На дефиле осужденные вышли в костюмах, разработанных и сшитых собственноручно или с участием группы поддержки. В ИК-4 участницы устроили настоящий модный показ. На «подиум» они вышли в нарядах с авторскими наименованиями: «розовый фламинго», «ванильное небо». Конкурсантки признались, что раньше никогда не носили женственные модели одежды, но после освобождения хотели бы иметь стильные платья в гардеробе. В ИК-7 одна из осужденных создала серию одежды из фольги в стиле футуризма «прекрасное далёко».

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что победительницей регионального конкурса «А ну-ка, девушки!» признана Мария К. из ИК-7. Она продемонстрировала вокальные, дизайнерские, кулинарные способности. Видеозапись выступлений осужденной отправлена на всероссийский этап.

По мнению сотрудников воспитательной службы, проведение конкурса «А ну-ка, девушки!» позволяет осужденным не только открыть в себе новые таланты и творчески развиваться, но и готовиться к жизни за стенами исправительного учреждения, вспомнив об истинно женском стремлении к красоте и изяществу.

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