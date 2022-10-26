Курганские подростки осваивают азы народного пения и снимают музыкальный клип

Курганские дети и подростки прошли кастинг и попали в фолк-студию «Потеха». Занятия ведут участники ансамбля «Цветень».

Прослушивания ребята прошли в порядке очереди, педагоги работали индивидуально с каждым. Необходимо было выполнить вокальное и ритмическое задание наставника.

«Это не допобразование, это творческое объединение, где благодаря профессиональным преподавателям-артистам дети осваивают основы народного пения и пляски, актерского и сценического мастерства, изучают русскую культуру в теории и на практике, обретая друзей и единомышленников», - рассказал художественный руководитель проекта Виктор Шведов, добавив, что на основе старинного песенного фольклорного материала будет произведен саунд-дизайн (соединение аутентичного фольклора и современных битов) новых хитов.

Участники студии, а их пока 29 человек, снимут музыкальный клип, запишут альбом, станут артистами фольклорного спектакля, а также запустят свой фолк-блог и выступят на площадках Кургана.

Как сообщает vk.com/poteha45, проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Добавим, что фолк-студия 1 октября отпраздновала свой восьмой день рождения.

Фото из группы vk.com/poteha45.

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