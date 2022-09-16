Курганские ремесленники примут участие в конкурсе «Урал мастеровой»

В Челябинске 1–2 октября пройдет VIII Всероссийский конкурс мастеров традиционных ремесел и народных художественных промыслов «Урал мастеровой».

В 2022 году «Урал мастеровой» включен в Федеральную программу Национального проекта «Культура. Творческие люди».

Более 60 мастеров будут соревноваться в различных номинациях: роспись по металлу и дереву, резьба по дереву, ручное ткачество, плетение из лозы, художественная обработка бересты, ручная вышивка, лоскутное шитье, текстильная кукла, кружевоплетение, гончарство.

Курганскую область на конкурсе представят мастера: в номинации «Кружевоплетение» - Ирина Кладенова и Светлана Шушарина, Ольга Колесникова и Елена Красилова - в номинации «Текстильная кукла», Людмила Лукина - в номинации «Роспись», Сергей Черных - в номинации «Гончарство».

Наша редакция желает победы мастерам Курганской области.

Фото предоставлено Курганским областным Домом народного творчества.

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