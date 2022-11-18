Курганские семьи делятся своими суперспособностями

Участники городского фестиваля «Молодые семьи молодого Кургана –2022» прошли уже три испытания. Помимо игры в боулинг, команды супергероев прокачали творческие навыки в фотокроссе «Сила творчества» и приняли участие в кулинарном поединке «Сила питания».

20 ноября для молодых семей будут организованы творческий конкурс «Сила восприятия» и литературный конкурс «Сила слова и дела». 23 ноября в мультицентре «Смолин» семейные команды примут участие в квизе (интеллектуальной игре) «Сила знаний». Финал фестиваля запланирован на 27 ноября, в этот день подведут итоги и объявят имена победителей, сообщили в пресс-службе администрации города.

Заявки на участие подали 15 семей. Многие - многодетные - с тремя, четырьмя и даже с пятью детьми в возрасте до 18 лет. По замыслу организаторов, многодетные семьи – самые что ни на есть героические, и, конечно же, они обладают настоящими суперспособностями.

Фото из группы фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».