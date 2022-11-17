Курганские школьники изучают традиции и обряды

В Большом зале филармонии 16 ноября с успехом прошёл концерт «Русский фольклорный календарь», который познакомил учащихся средних классов школ города с традициями и обрядами русского народа, связанными с календарным годом — весенней посевной, сбором урожая, Рождеством, Масленицей.

Эта программа — одна из цикла концертов нового проекта Детской филармонии и творческих коллективов города «Музыкальные иллюстрации к урокам литературы в общеобразовательной школе». Концерты проходят в формате познавательного и интересного урока, в котором «оживают» картинки из школьного учебника.

«Русский фольклорный календарь» наглядно познакомил ребят 5-7 классов (все программы этого проекта - адресные) с устным народным творчеством: закличками, прибаутками, потешками, колядками русского народа, показал праздничные обряды и действа, а также познакомил школьников с исконно русскими патриотическими песнями. Программа сопровождалась тематическим видеорядом и интерактивными играми для зрителей: к восторгу ребят со сцены в зал летели снежки, а во время инсценированной ярмарки коробейники угощали слушателей специально испечёнными по этому случаю блинами, пряниками и баранками.

Эту программу для детей подготовили образцовые фольклорные коллективы Детской школы искусств №4: «Душегреечка», «Ладушка», «Теремок», «Пострелята», «Вольница».

Фото со страницы «Курганское театрально-концертное объединение» в социальной сети «ВКонтакте».