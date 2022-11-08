Курганские школьники расскажут о традициях и обычаях народов Зауралья

В Кургане проходит городской фестиваль «Диалог культур». Участниками являются творческие коллективы, в составе которых обучающиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 7 до 18 лет, сообщила пресс-служба администрации Кургана.

Молодые люди представляют на фестиваль творческие номера, которые будут отражать своеобразие культуры, традиций, обычаев, истории коренных народов России и Зауралья. Каждый коллектив выбирает, как хочет представить себя: это могут быть отдельные литературные, музыкальные, танцевальные, песенные номера самодеятельности, народные игры, а также литературно-музыкальные, фольклорные композиции, спектакли-миниатюры.

Приём заявок и видеороликов продлится до 14 ноября. Отправлять их нужно на электронную почту Курганского инновационно-методического центра: imc45@mail.ru или очно по адресу: улица Гоголя, 103А, кабинет 17. Всю информацию можно уточнить по телефонам 8(3522) 44-35-96 или 8(912)833-90-65. С 14 по 28 ноября пройдёт заочный этап, где экспертная группа определит участников гала-концерта фестиваля. Состоится он 14 декабря в гимназии №32.

Фото Николая Пушилина.

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