Курганские юмористы готовятся к встрече с Дмитрием Хрусталёвым

Пресс-конференция с зауральской командой КВН «Джентльмены удачи» состоялась 14 июля. Ребята поделились своим опытом и дальнейшими планами.

Команда была образована в 2013 году, когда студенты Курганской сельскохозяйственной академии, объединенные любовью игре, решили вместе развивать это направление. Почти за 10 лет ребята успели выступить в таких городах как Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, Смоленск, Севастополь, а также повысить свой рейтинг на международном фестивале команд КВН в Сочи.

Капитан команды Алихан Шариев признаётся, что они одна из немногих команд, которая сама пишет шутки и продумывает реквизит. Им не раз предлагали выступать за другие регионы. Однако, парни хотят представлять именно Курганскую область. Молодой человек с сожалением отметил, что в других городах постоянно появляются новые команды, а у нас пока КВН не так развит. Ребята готовы быть в жюри местных фестивалей и помогать с организацией мероприятий в этом направлении.

«Записывайте шутки, не бойтесь и не стесняйтесь их рассказывать. Даже если вам кажется, что получилось не смешно, всё равно показывайте редактору, всегда кому-то понравится. Главное не бояться и проявлять себя», - посоветовал начинающим КВНщикам участник команды Фёдор Маслов.

У ребят большие планы, сейчас команда готовится к выступлению в полуфинале Первой телевизионной Лиги КВН, который пройдёт в Перми уже в сентябре. В роли ведущего в сезоне 2022 года выступает известный телеведущий Дмитрий Хрусталёв, а победитель сможет автоматически попасть в Высшую Лигу.

«Мы уже давно играем и хотим попасть в Высшую лигу. Это наша цель на следующий год», - подчеркнул капитан команды.

Молодые люди отметили, что сейчас им не хватает спонсоров. Они могли бы повысить качество юмора и развиваться дальше. Также команда в поисках талантливого певца и будущего менеджера.

За новыми победами команды «Джентльмены удачи» вы можете следить в группе «ВКонтакте». Может быть, уже через год мы впервые увидим зауральскую команду на экранах Первого канала.

Алиса Соколова. Фото автора.